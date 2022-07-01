Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли, суверенные спреды сузились

Москва. 1 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю, отыгрывая как позитивную динамику американских казначейских обязательств (US Treasuries), так и сохраняющееся сильное торговое сальдо благодаря высоким ценам на нефть и газ, которое стимулирует также укрепление рубля. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного снижения процентных ставок отечественных бумаг по сравнению с доходностями US Treasuries.

Более активному росту цен российских долговых бумаг препятствовала неопределенность вокруг обслуживания Россией обязательств по суверенным еврооблигациям. Выплаты по двум выпускам, которые приходились на конец мая, по истечении 30-дневного льготного периода не дошли до иностранных инвесторов. Минфин РФ объяснил это действиями международных расчетно-клиринговых систем, то есть третьих лиц, подчеркнув, что это прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта. В своем сообщении в понедельник ведомство отметило, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией.

Минфин РФ также обратил внимание на то, что в соответствии с эмиссионной документацией по этим выпускам событием дефолта является отсутствие платежа со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно - 20 мая 2022 года. "В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон", - говорилось в заявлении.

Между тем, по определению рейтингового агентства Moody''s, пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт. "27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - говорилось в сообщении агентства. В нем отмечалась также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем. "Указом президента России от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что, вероятно, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такого изменения валюты в соответствии с договорными условиями", - говорилось в отчете Moody''s. По новой схеме, введенной президентским указом, Минфин на этой неделе уже перечислил НРД средства для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов.

Кроме того, сдерживающее влияние на инвесторов в первой половине недели оказывала нестабильная конъюнктура мировых долговых рынков на фоне возросших опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира.

Федеральная резервная система обсудит очередное крупное повышение базовой процентной ставки на июльском заседании, заявил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. "Мы должны поднять ставку выше, и нам нужно сделать это быстро, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Что касается нашего следующего заседания, я думаю, повышение на 50 базисных пунктов или на 75 базисных пунктов будет обсуждаться". Решение по ставке на июльском заседании, однако, будет принято на основе статданных по американской экономике, отметил он.

Глава ФРБ Нью-Йорка является заместителем председателя Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и постоянным участником его заседаний. Говоря об июньском заседании, когда ФРС подняла ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года, Уильямс отметил, что такое решение, по его мнению, было "абсолютно верным". Федрезерву, по его словам, следует повысить ставку в 2022 году до 3,5% годовых с текущего уровня в 1,5-1,75%, а в какой-то момент в следующем году она дойдет до 4% годовых.

Многие экономисты и представители бизнеса опасаются, что быстрое повышение ставки Федрезервом столкнет в рецессию экономику США. Уильямс, однако, заявил, что не ожидает рецессии, хотя и ждет замедления темпов экономического роста в Штатах. "Рецессия не является моим базовым сценарием в данный момент. Я думаю, экономика США остается сильной", - сказал он. Экономический рост "немного замедлится", но нам нужно это замедление, чтобы ослабить инфляционное давление, отметил Уильямс.

После уверенного роста цен в начале недели ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий в отсутствие драйверов. При этом такой позитивный фактор, как рост цен базовых активов, компенсировался неопределенностью со статусом России как заемщика.

Мнение рейтинговых агентств по поводу исполнения Россией своих обязательств по суверенным еврооблигация является оценочным, объявления о факте дефолта нет, считает первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Важный момент, симптоматичный, что объявления о дефолте нет - это лишь оценки отдельных аналитических агентств, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что, в конце концов, такого рода заключения не последует", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума. По его словам, "слом традиционных каналов исполнения обязательств по еврооблигациям, к которому свою руку приложили как раз иностранные власти, повысил риски того, что любые действия, самые добросовестные, российских предпринимателей, российских властей, направленные на исполнение своих обязательств, могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорам об условиях".

Динамика российских еврооблигаций 30 июня находилась под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, на отечественные активы давила в целом нестабильная конъюнктура мировых рынков капитала. С другой стороны, некоторую поддержку евробондам emerging markets оказывали растущие в цене US Treasuries на фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае поднялся на 6,3% в годовом выражении, такими же темпами, как в апреле. В помесячном выражении рост показателя составил 0,6% против 0,2% месяцем ранее. Индикатор PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% по сравнению с апрелем. На этом уровне показатель остается уже четыре месяца подряд. В годовом выражении показатель повысился на 4,7%. Индексы PCE и PCE Core считаются ключевыми показателями инфляции, отслеживаемыми Федеральной резервной системой США при определении ключевой ставки.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,9%, до 26,6% от номинала (их доходность снизилась на 117 базисных пунктов - до 21,94% годовых), бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 26,5%, до 23,65% от номинала (их доходность снизилась на 750 базисных пунктов - до 20,73% годовых). В дальнем сегменте подешевели лишь евробонды РФ с погашением в 2042 году - на 0,7%, до 29,62% от номинала (их доходность составила 19,36% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 35 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за пять дней на 23%, до 23,18% от номинала (их доходность снизилась на 10,7 процентного пункта - до 51,16% годовых), с погашением в 2027 году - на 20,3%, подорожав до 23,32% от номинала (их доходность снизилась на 790 базисных пунктов - до 40,34% годовых), а бумаги с погашением в 2029 году прибавили в цене на 20,4%, до 23,5% от номинала (их доходность снизилась на 548 базисных пунктов - до 33,12% годовых).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 16,4%, составив 28,3% от номинала (их доходность снизилась на 101 процентный пункт - до 88,94% годовых). Вместе с тем самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел за неделю на 7,6%, до 25,92% от номинала (его доходность выросла на 12,8 процентного пункта - до 161,84% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как геополитическими и санкционными факторами, так и общемировым настроем на глобальных долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Ситуацию на рынке будут также определять сообщения иностранных инвесторов и рейтинговых агентств относительно статуса России как заемщика и оценки новой схемы обслуживания валютных долговых обязательств РФ. При этом рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операций в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.