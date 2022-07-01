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01 июля 2022 года 19:25

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх после недельного падения

Москва. 1 июля. Рынок акций РФ в пятницу отскочил вверх в рамках коррекции после недельного снижения, индекс МосБиржи закрепился выше 2200 пунктов после утреннего обновления минимума с 24 февраля; локомотивами роста выступили дивидендные бумаги "Сургутнефтегаза" и "Роснефти" , а также акции Сбербанка; индекс РТС упал из-за ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2206,61 пункта (+0,1%, утром индикатор падал до 2165,13 пункта - минимум с 24 февраля), индекс РТС упал до 1276,55 пункта (-5,1%); цены blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 7%.

Доллар вырос до 54,6 рубля (+3,15 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 7,7-9,8%, доллар вырос на 1,2 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+4,5% и +3% "префы"), Сбербанка (+3,8% и +4,4% "префы"), "Роснефти" (+3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,2%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в четверг в форме заочного голосования утвердили дивиденды за 2021 год в размере 23,63 руб. на одну обыкновенную акцию. Согласно сообщению компании, учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41,66 руб., а общая сумма средств на выплату дивидендов - 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. Компания отмечает, что это рекордный показатель.

ПАО "Сургутнефтегаз" отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, следует из сообщения компании в "Федресурсе". Таким образом, "Сургутнефтегаз" не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

Кроме того, позитивом для бумаг "Сургутнефтегаза" стало решение акционеров компании на годовом собрании одобрить дивиденды в 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную (дата отсечки реестра - 20 июля).

Подешевели в пятницу акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-7%, до 192,5 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Московской биржи" (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, неплохой отскок в пятницу показали акции компаний металлургического сектора, а также ряд бумаг предприятий нефтегазового сегмента. Высокий спрос присутствовал в акциях девелоперов в силу снижения ставок по кредитным продуктам.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, основной причиной разнонаправленной динамики индексов МосБиржи и РТС стал разворот курса рубля к доллару, который наблюдался в связи со смягчением ограничений на вывод физлицами валюты за рубеж и формальной легализацией параллельного импорта. Давление на рынок при этом продолжило оказывать снижение тяжеловесных акций "Газпрома" после решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. Внешний фон в конце недели был смешанным. Предварительная оценка индекса потребительских цен в Европе (8,6%) оказалась выше прогноза (8,4%) и одновременно максимальной за всю историю подсчетов.

Взгляд на краткосрочные перспективы российского рынка акций сохраняется нейтральным, для активного восстановления недостаточно весомых драйверов. Сырьевые цены и глобальные площадки могут продолжить "буксовать" в свете ухудшения макропоказателей в США и Европе и одновременного курса мировых ЦБ на ужесточение ДКП с целью сдержать инфляционное давление. Геополитический фон также пока не предвещает улучшений. В то же время определенную поддержку акциям экспортеров может оказать рублевое ослабление. В понедельник в США будет выходной в связи с национальным праздником. Индекс МосБиржи 4 июля будет формироваться в пределах 2200-2320 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, аппетит к рисковым активам на неделе заметно снизился. Внешние площадки завершают неделю разнонаправленно. В Европе в пятницу наметился отскок вверх после публикации июньских данных о производственной активности еврозоны лучше ожиданий.

В понедельник в США празднуется День независимости, важных макроданных не ожидается. В ближайшие несколько недель наберет обороты сезон квартальной корпоративной отчетности, и фокус внимания сместится на результаты компаний. На повестке сохраняется риск мировой рецессии. На нефтяном рынке дефицит предложения сохраняется, но в ближайшее время на динамику котировок продолжат оказывать влияние макроновости. Кроме того, президент США в ходе своего визита в Саудовскую Аравию 13-16 июля намерен обсудить возможности более активного наращивания добычи нефти.

На следующей неделе в фокусе останется новостной фон, корпоративные новости и макростатистика, ориентир для индекса МосБиржи - 2150-2300 пунктов, полагает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, решение акционеров "Роснефти" и "Сургутнефтегаза" одобрить финальные дивиденды немного сгладило неприятный осадок от действий акционеров "Газпрома".

Также выросли бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (компания направит на выплату дивидендов 41 рубль на каждую акцию), "РусГидро" (акционеры одобрили дивиденды за 2021 год в размере 0,053 рубля на акцию). ГОСА "РусГидро" также одобрило допразмещение акций на 10 млрд рублей.

Акционеры "Мечела" (MOEX: MTLR) утвердили в рамках ГОСА решение совета директоров не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2021 год. Прибыль за 2021 год в размере 466,8 млн рублей решено оставить нераспределенной. Аналогичным образом поступили акционеры "Мостотреста" (MOEX: MSTT), направив дивиденды на пополнение резервов и без распределения. Также отказались от выплат дивидендов акционеры ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE), "Детского мира" (MOEX: DSKY), "Соллерса" (MOEX: SVAV).

На мировых площадках опасения рецессии продолжают портить оптимизм инвесторам. Инфляция в еврозоне разогналась в июне до 8,6% с майского уровня 8,1% при ожиданиях роста до 8,4%. Однако базовая инфляция замедлилась до 3,7% с 3,8%.

Нефть вышла в "плюс" на фоне объявление форс-мажора Ливийской нефтяной компании. Проблемы с поставками касаются терминалов Эс-Сидр и Рас-лануф, а также месторождения Элефант. Также сохраняется положение форс-мажора по работе портов Зуитина и Брега. Экспорт на текущий момент составляет не более 400 тыс. б/с. Также остается нерешенной ситуация с работниками двух норвежских платформ компании Equinor. Работники требуют удовлетворения своих требований по оплате труда, угрожая забастовкой с 5 июля. Приостановка работы двух платформ может сократить производство нефти в Норвегии на 4%, отмечает Кочетков.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, Гонконг не работает), стагнирует Европа (индексы CAC 40, DAX подросли на 0,1-0,2%, FTSE просел на 0,01%), снижаются США (индексы просели на 0,1-0,2%).

Японский индекс оптимизма Танкан в апреле-июне снизился до минимального значения с первого квартала 2021 года и составил 9 пунктов против 14 пунктов в первом квартале, сообщил Банк Японии. Показатель оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших снижения до 13 пунктов, сообщает Trading Economics.

Снижение индекса означает, что среди японских промышленников растет беспокойство по поводу перспектив экономического роста на фоне подъема цен на сырье и вспышки коронавируса в Азии.

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в июне вырос впервые за четыре месяца и составил 51,7 пункта против майских 48,1 пункта, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема индекса до 50,1 пункта.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут после отката из-за сигналов замедления экономики США и ожиданий сокращения спроса на энергоресурсы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $110,8 за баррель (+1,6% и -3% в четверг), августовская цена WTI - $107,65 за баррель (+1,8% и -3,7% накануне).

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката из-за отсечки на бирже дивидендов выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-14,2% и -20,7% "префы"; дивиденды за 2021 год - 1,52 рубля на каждый тип акций), также упали "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-16,3%), бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-5,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,2%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-5%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,8%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-4,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-3,9%).

Подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+22,7%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+8,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6,8%), "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,6%), ГК "Самолет" (+5,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,71 млрд рублей (из них 22,24 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,81 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,6 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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