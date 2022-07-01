Инвесторам на рынке США стоит обратить внимание на перепроданные технологичные "фишки" - BCS Express

Инвесторам на американском рынке акций стоит обратить внимание на перепроданные технологичные "фишки" и при этом постепенно выходить из бумаг компаний, связанных с нефтью и газом, говорится в обзоре эксперта BCS Express Валерия Емельянова.

"Первые полгода завершились для рынка акций США негативно - в среднем он просел более чем на 20%. Основными аутсайдерами стали товары длительного пользования, технологии и коммуникации. Единственный сектор в плюсе - нефть и газ (в отдельных "фишках" рост более 120%). Затяжной "даунтренд" обычно сменяется ротацией внутри рынка. Не исключено, что секторы-лидеры и секторы-аутсайдеры могут поменяться местами уже в следующем полугодии. Фаворитами можно считать крупные прибыльные компании без долговых проблем. Их падение стоимости по большей части связано с переоценкой из-за роста ставок в США. Потенциал отскока можно оценить по акциям PayPal Holdings и Roku Inc., которые упали более чем на 60% и, согласно средней оценке аналитиков, способны подняться на 70-100% в течение ближайших месяцев". - пишет аналитик инвестиционной компании.

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