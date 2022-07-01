"Финам" снизил рекомендацию для ETF Global X China Clean Energy до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для ETF Global X China Clean Energy с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость при этом была сохранена экспертами на уровне 145,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 10 месяцев.

"С момента нашей рекомендации от 26 апреля Global X China Clean Energy ETF вырос на 33,9% и достиг нашей целевой цены HKD145,8. Мы сохраняем позитивный взгляд на развитие ВИЭ в Китае и ожидаем, что данная отрасль продолжит уверенный рост в ближайшие годы. При этом мы полагаем, что после значительного роста в последние два месяца краткосрочный "апсайд" в данном ETF отыгран и сейчас хороший момент для фиксации прибыли", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Global X China Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора низкоуглеродной энергетики. ETF охватывает преимущественно солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику.

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