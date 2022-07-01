"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $130

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $97, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчиталась о снижении выручки в IV квартале 2022 финансового года на 1% (г/г) - до $12,23 млрд, при этом до учета курсов валют выручка показала рост на 3% г/г. Разводненная квартальная прибыль на акцию снизилась на 3% г/г - до $0,90. На выручку оказало давление снижение продаж в КНР на 19% г/г из-за коронавирусных ограничений. Однако после снятия ограничений в Китае ближе к концу квартала компания отметила усиление трафика и восстановление спроса", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 10% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $97 риск на портфель составит 0,50%", - указывают в "Финаме".

Nike Inc. - американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви. Почти вся продукция Nike производится сторонними компаниями-подрядчиками вне территории США (в основном в Азии). Компания является правообладателем торговых марок, разрабатывает дизайн продукции и владеет сетью магазинов (около 1150 по всему миру), а также сетью торговых центров NikeTown. С 20 сентября 2013 года входит в Промышленный индекс Доу Джонса. Nike является самым дорогим спортивным брендом в мире по версии Forbes.

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