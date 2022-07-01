"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ростелекома с целью 72,51 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 72,51 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,83%, стоп-приказ: 60 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что на фоне ухода зарубежных компаний, работающих в сфере кибербезопасности, освободилась очень перспективная ниша, которую "Ростелеком" потенциально может занять.

"С технической точки зрения после пробоя уровня сопротивления 61,86 руб. состоялся ретест и сформирован восходящий тренд. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 60 руб. риск на портфель составит 0,58%", - указывают эксперты.

ПАО "Ростелеком" - российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Эмитент занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.