"Фридом Финанс" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Southwest Airlines

Восстановление внутренних авиаперевозок в США и конкурентное преимущество компании Southwest Airlines Co. как лоукостера может способствовать росту котировок акций до $53 за штуку, говорится в комментарии директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадима Меркулова.

Согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений почти достиг минимального значения начиная с посткризисного периода 2008г, подчеркивается в комментарии. По мнениюМеркулова, в этих условиях лоукостер будет иметь преимущество перед конкурентами, которые работают по более высоким тарифам. Кроме того, компания хеджирует топливные риски, что позволяет смягчить текущий ценовой эффект в период высокой волатильности стоимости горючего.

"Несмотря на медленное восстановление международных авиаперевозок, региональный сегмент почти вернулся к докризисным уровням, - указывает эксперт инвесткомпании. - Собственный прогноз для Southwest Airlines на 2022г: 85%. Прибыль ориентировочно составит 2/3 от показателя 2019г. Оптимальный объем долга (D/E: 1,18x) позволит легче пережить период ужесточения ДКП, а существенный запас денежных средств (42% баланса) обеспечивает высокую ликвидность и кредитоспособность компании на фоне конкурентов. До пандемии компания характеризовалась лучшей валовой рентабельностью в секторе. Показатель Load Factor у Southwest Airlines за последние 12 месяцев восстановился быстрее, чем у других трех крупнейших компаний отрасли. Наш таргет по бумаге - $53, рекомендация - "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.