BCS Express назвал топ акций США, покупка которых привлекательна на падающем рынке, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Время покупать "широкий рынок" пока не пришло. Необходимо следить как за макроэкономической статистикой, так и за прибылями американских корпораций. В этой связи предстоящий сезон отчетности, который начнется в конце июля, будет ключевым. Тем инвесторам, кто все же намерен инвестировать в американские активы прямо сейчас, мы предлагаем избирательно покупать акции компаний, чьи бизнес-показатели улучшаются, а рыночные мультипликаторы находятся на низком уровне. Среди таких бумаг большое количество акций банков и финансовых компаний, которые выигрывают от роста процентных ставок", - пишут эксперты.

В числе top-picks с рекомендацией "покупать" бумаги следующих компаний:

- Wells Fargo & Co. Целевая цена - $61

- Bank of America Corp. Целевая цена - $46

- JPMorgan Chase & Co. Целевая цена - $156- Global Payments. Целевая цена - $196

- Fidelity National Information Services. Целевая цена - $126

- Fiserv Inc. Целевая цена - $128

- Visa Inc. Целевая цена - $239

- Alphabet Inc. Целевая цена - $3734

- Advanced Micro Devices (AMD). Целевая цена - $130

- Incyte Corp. Целевая цена - $103

- PTC Inc. Целевая цена - $137

- Charter Communications. Целевая цена - $615

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