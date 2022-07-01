Рынок акций РФ утром продолжил падение во главе с Газпромом, выросли Роснефть и Сургутнефтегаз

Москва. 1 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил падение во главе с бумагами "Газпрома", разочаровавшего накануне инвесторов решением не выплачивать дивиденды за 2021 год, а также на фоне ухудшения внешней конъюнктуры; индекс МосБиржи на пике падения обновил минимум с 24 февраля, после чего отскочил на фоне ослабления рубля. Выросли акции "Роснефти" и "Сургутнефтегаза" на корпоративных новостях.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2197,56 пункта (-0,3%, минимум сессии - 2165,13 пункта), индекс РТС - 1307,34 пункта (-2,8%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" смешанная в пределах 6,5%.

Доллар вырос до 52,85 рубля (+1,4 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-5,7%, до 195,12 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,3%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+6,5% и +1,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+5,1%), "Роснефти" (+3,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,9% и +1,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в четверг в форме заочного голосования утвердили дивиденды за 2021 год в размере 23,63 руб. на одну обыкновенную акцию. Согласно сообщению компании, учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41,66 руб., а общая сумма средств на выплату дивидендов - 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО. Компания отмечает, что это рекордный показатель.

ПАО "Сургутнефтегаз" отказалось от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, следует из сообщения компании в Федресурсе. Таким образом, "Сургутнефтегаз" не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года.

С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или проводить buyback, эмитент должен отказаться от моратория.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, идея неспособности индекса РТС преодолеть зону сопротивления 1430-1550 пунктов подтвердилась из-за рухнувшего "Газпрома".

Для инвестиций нужна идея, например, дивидендная, а по факту есть длинный список компаний, которые отказываются делиться прибылью с миноритарными акционерами. И это в условиях, когда у компаний сейчас профицит бюджета. Есть опасения, что ничего хорошего любителей дивидендных стратегий в будущем не ждет.

Нельзя однозначно заявлять, что доверие инвесторов к фондовому рынку потеряно навсегда, но стимулов для покупки акций у инвесторов пока мало. Серьезный рост котировок акций может начаться в случае улучшения геополитической ситуации и заключения перемирия между России и Украиной, но до этого пока далеко. Или рост возможен в случае потепления отношений России с Западом. Рост сырьевых рынков имеет второстепенное значение - в текущей ситуации миноритарным акционерам от этого "ни жарко, ни холодно", полагает аналитик.

Индекс РТС остался на дневных графиках в восходящем коридоре, нижняя его граница проходит в районе 1230 пунктов, также есть горизонтальная поддержка 1320 пунктов, считает Верников.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ может подрасти на технических факторах.

Пока цены на нефть продолжают снижение, настроения на мировых фондовых площадках пессимистичны. На рынок акций РФ по-прежнему оказывает давление фактор отказа "Газпрома" от дивидендных выплат.

Если индекс МосБиржи не сохранит поддержку 2190 пунктов, следующей целью снижения выступит минимум с конца февраля в районе 2050 пунктов. Индекс РТС подошел к поддержке 1310 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при пробое которой может упасть к 1130 пунктам (нижняя полоса Боллинджера).

Рынок акций утром в четверг делает попытки восстановиться на технических факторах от важных краткосрочных поддержек, но в целом фундаментальные сигналы пока выступают против покупателей. В целом шок от изменения дивидендной позиции "Газпрома" может еще какое-то время давить на общий рынок, отмечает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что настроения на внешних рынках ухудшили данные по потребительской инфляции и пособию по безработице в США. Хотя базовые реальные потребительские расходы (PCE Core) в мае замедлились до 4,7% г/г против 4,9% г/г месяцем ранее, они остались на максимумах за последние 40 лет, что не дает значимых сигналов о скором замедлении инфляции и недостаточно для сбавления темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

В пятницу утром внешний фон складывается негативно. Интерес представляют данные по деловой активности в промышленности США в июне (ISM Manufacturing), а также по потребительской инфляции в еврозоне в июне. На данный момент рынки не находят достаточно поводов для роста, поэтому можно ожидать сохранения негативного сантимента на глобальных рынках в течение дня.

Акционеры "Роснефти" одобрили финальные дивиденды, поэтому можно ожидать роста бумаг компании сразу с открытия рынка. Весь рынок акций может предпринять попытку отскока, а индекс МосБиржи попытается вернуться выше 2250 пунктов, считает Соловьев.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, угрозы для мировой экономики сдерживают энтузиазм покупателей нефти и охлаждают рынок, хотя дефицит поставок сохраняется. Заседание ОПЕК+ не принесло сюрпризов, а перебои с добычей в Ливии и Эквадоре по-прежнему актуальны. Целью снижения нефти Brent может стать отметка $106 за баррель.

Добыча в Ливии упала из-за внутриполитического конфликта, который спровоцировал блокировку экспортных портов. Добыча в Эквадоре в 2 раза ниже нормы из-за беспорядков. Очередные тревожные новости пришли из Норвегии, где нефтяники вновь затевают забастовку, которая пока может привести к потере 4% добычи с 5 июля.

В США индексы акций в четверг снизились на 0,8-1,3% во главе с Nasdaq, снижение индекса S&P 500 по итогам первого полугодия (-20,6%) стало максимальным с 1970 года. Инвесторы анализировали свежие статистические данные о расходах и доходах американцев за май.

Доходы населения США в позапрошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, расходы - на 0,2%, показали данные министерства торговли страны. Первый показатель совпал с ожиданиями экспертов, второй оказался чуть ниже прогнозировавшихся 0,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (PCE) в мае поднялся на 6,3% в годовом выражении, такими же темпами, как в апреле. В помесячном выражении рост показателя составил 0,6% против 0,2% месяцем ранее.

Индикатор PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% по сравнению с апрелем. На этом уровне показатель остается уже четыре месяца подряд. В годовом выражении этот индикатор повысился на 4,7%, что стало минимальным приростом за последние 6 месяцев.

Индексы PCE и PCE Core считаются ключевыми показателями инфляции, отслеживаемыми Федеральной резервной системой при определении ключевой ставки.

На движение котировок повлияло и то, что институциональные инвесторы ребалансировали свои портфели в последние торги второго квартала и полугодия.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, Гонконг не работает), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Рынки Азии снизились после выхода японской статистики, показавшей снижение доверия к экономике страны среди крупных промышленных предприятий.

Индекс оптимизма Танкан в апреле-июне снизился до минимального значения с первого квартала 2021 года и составил 9 пунктов против 14 пунктов в первом квартале, сообщил Банк Японии. Показатель оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших снижение до 13 пунктов, сообщает Trading Economics.

Снижение индекса означает, что среди японских промышленников растет беспокойство по поводу перспектив экономического роста на фоне подъема цен на сырье и вспышки коронавируса в Азии.

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в июне вырос впервые за четыре месяца и составил 51,7 пункта против майских 48,1 пункта, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема индекса до 50,1 пункта.

На нефтяном рынке цены в пятницу снижаются, завершая неделю откатом на фоне очередных сигналов, что экономка США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $108,91 за баррель (-0,1% и -3% в четверг), августовская цена WTI - $105,4 за баррель (-0,3% и -3,7% накануне).

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката из-за отсечки на бирже дивидендов выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-15,4% и -21,3% "префы"; дивиденды за 2021 год - 1,52 рубля на каждый тип акций), также упали бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-8,6%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-4,7%).

Подорожали бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+8,4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,9%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,85 млрд рублей (из них 11,21 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,14 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,62 млрд рублей на акции "Роснефти").