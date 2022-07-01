.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 в ближайшие недели - "Мои Инвестиции"
.
01 июля 2022 года 12:16
Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 в ближайшие недели - "Мои Инвестиции"
Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 и ниже в ближайшие недели, после чего правительство начнет предпринимать меры, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Курс пары USD/RUB практически выполнил нашу цель 50 руб./$1. Новая волна укрепления рубля в конце июня произошла уже после окончания периода налоговых выплат, даже несмотря на то, что импорт начал постепенно восстанавливаться. Мы полагаем, что в краткосрочном периоде текущих темпов восстановления импорта недостаточно для прекращения укрепления рубля. Процесс носит самовоспроизводящийся характер - чем больше укрепляется рубль, тем больше валюты должны продать экспортеры для того, чтобы получить тот же объем рублей для финансирования расходов внутри страны", - пишут эксперты. Аналитики отмечают, что в страну с каждым днем поступает новый объем валюты, на которую импортеры не в состоянии предъявить достаточный спрос. Нужны новые покупатели, а их просто нет. Те, кто хотел купить валюту на долгий срок и без "плеча", уже давно это сделали. Растет вероятность того, что начнется принудительное закрытие позиций (маржин-коллы) в USD/RUB у спекулянтов, которые в последние месяцы покупали пару с "плечом". Это, по мнению экспертов, вызовет новую резкую волну укрепления рубля. "Министр финансов Антон Силуанов заявил о возможности валютных интервенций в 2022г и признал, что повлиять на ситуацию в текущий момент может только "выход на рынок ЦБ РФ или Минфина". Полагаем, что в ближайшие недели ситуация будет развиваться стремительно. Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 или ниже, после чего правительство начнет предпринимать меры", - прогнозируют стратеги телеграм-канала. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
01 июля 2022 года 18:52
Дивидендные отсечки и сезон отчетностей могут помешать росту рынка акций РФ в июле - "Велес Капитал"
Дивидендные отсечки и сезон отчетностей могут помешать росту российского рынка акций в июле текущего года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок с фундаментальной точки зрения в июле, особенно во второй половине месяца после основных... читать дальше
.01 июля 2022 года 18:28
Инвесторам на рынке США стоит обратить внимание на перепроданные технологичные "фишки" - BCS Express
Инвесторам на американском рынке акций стоит обратить внимание на перепроданные технологичные "фишки" и при этом постепенно выходить из бумаг компаний, связанных с нефтью и газом, говорится в обзоре эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Первые полгода завершились для рынка акций США негативно... читать дальше
.01 июля 2022 года 17:59
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует продавать акции Palo Alto Networks в связи с их текущей переоцененностью по фундаментальным показателям, сообщается в обзоре. "Мы начинаем анализ Palo Alto Networks, присваивая акциям эмитента рейтинг "продавать" при целевой цене в $400 за штуку,... читать дальше
.01 июля 2022 года 17:34
"Финам" понизил рекомендацию для ETF Global X China Clean Energy с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость при этом была сохранена экспертами на уровне 145,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 10 месяцев. "С момента нашей... читать дальше
.01 июля 2022 года 17:14
Низкие цены на металлы и крепкий рубль существенно ограничивают способность металлургов генерировать прибыль, что создает высокие риски на ближайшую перспективу, при этом долгосрочная история по-прежнему привлекательна, считают аналитики BCS Global Markets. "Оценка сектора металлургии и горной... читать дальше
.01 июля 2022 года 16:44
"Финам" рекомендует покупать акции Emerson Electric с прогнозной стоимостью $119 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 50% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Драйвером роста цены акций Emerson Electric является рост спроса на... читать дальше
.01 июля 2022 года 16:24
Дальнейший рост котировок акций Pfizer Inc. маловероятен, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Акции Pfizer выросли на 3%, после того как компания сообщила, что государство заказало у нее и у BioNTech 105 млн доз вакцины от COVID-19. На наш взгляд, инвесторы справедливо оценили... читать дальше
.01 июля 2022 года 16:05
Рубль может приостановить ослабление в начале следующей недели, если негативные ожидания инвесторов не оправдаются, однако в случае дальнейшего притока на рынок средств желающих воспользоваться послаблениями валютного контроля, падение рубля способно ускориться без каких-либо других драйверов,... читать дальше
.01 июля 2022 года 15:45
Вероятно продолжение снижения котировок акций Micron Technology на торгах в пятницу, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Micron Technology представила слабый прогноз по выручке и чистой прибыли на акцию на 4К22: $6,8-7,6 млрд и $1,43-1,83. Оба показателя оказались хуже... читать дальше
.01 июля 2022 года 15:25
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3750-3800 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс с начала текущего года скорректировался вниз на 26%, в том числе на 19% за второй квартал. Это стало одним из худших... читать дальше
.01 июля 2022 года 15:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27%, стоп-приказ: $97, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчиталась о снижении выручки в IV... читать дальше
.01 июля 2022 года 14:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Ростелеком" с целью 72,51 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели . Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,83%, стоп-приказ: 60 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что на... читать дальше
.01 июля 2022 года 14:24
Инвесторам пока стоит воздержаться от среднесрочных и долгосрочных покупок акций американских газодобывающих компаний, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "В следующем сезонном цикле роста спроса и цен на газ (сентябрь-ноябрь) в США инвесторам, вероятно, не стоит ожидать обновления... читать дальше
.01 июля 2022 года 14:05
Котировки цветных металлов продолжат снижаться, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. Цены на цветные металлы снизились до уровня марта 2021г, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). Так, во II квартале... читать дальше
.01 июля 2022 года 13:49
Роснефть успешно адаптируется к новым условиям, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Роснефть" выплатит финальные дивиденды за 2021г в размере 23,63 руб. на акцию, что соответствует доходности в 6,5% и является рекордным... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.