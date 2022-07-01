Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 в ближайшие недели - "Мои Инвестиции"

Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 и ниже в ближайшие недели, после чего правительство начнет предпринимать меры, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Курс пары USD/RUB практически выполнил нашу цель 50 руб./$1. Новая волна укрепления рубля в конце июня произошла уже после окончания периода налоговых выплат, даже несмотря на то, что импорт начал постепенно восстанавливаться. Мы полагаем, что в краткосрочном периоде текущих темпов восстановления импорта недостаточно для прекращения укрепления рубля. Процесс носит самовоспроизводящийся характер - чем больше укрепляется рубль, тем больше валюты должны продать экспортеры для того, чтобы получить тот же объем рублей для финансирования расходов внутри страны", - пишут эксперты.

Аналитики отмечают, что в страну с каждым днем поступает новый объем валюты, на которую импортеры не в состоянии предъявить достаточный спрос. Нужны новые покупатели, а их просто нет. Те, кто хотел купить валюту на долгий срок и без "плеча", уже давно это сделали. Растет вероятность того, что начнется принудительное закрытие позиций (маржин-коллы) в USD/RUB у спекулянтов, которые в последние месяцы покупали пару с "плечом". Это, по мнению экспертов, вызовет новую резкую волну укрепления рубля.

"Министр финансов Антон Силуанов заявил о возможности валютных интервенций в 2022г и признал, что повлиять на ситуацию в текущий момент может только "выход на рынок ЦБ РФ или Минфина". Полагаем, что в ближайшие недели ситуация будет развиваться стремительно. Возможно падение пары USD/RUB до 45 руб./$1 или ниже, после чего правительство начнет предпринимать меры", - прогнозируют стратеги телеграм-канала.

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