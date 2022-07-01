Страхи глобального спада доминируют на сырьевом рынке - "Открытие Инвестиции"

Страхи глобального спада доминируют на сырьевом рынке, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Сырьевые контракты встретили начало нового квартала широким падением. Главной идеей является высокая вероятность рецессии в США, а также спад темпов роста мировой экономики. Хотя в нефти дефицит поставок всё ещё остаётся", - пишет аналитик Андрей Кочетков.

Эксперт напоминает, что накануне участники ОПЕК+ приняли решение о повышении добычи в августе на 648 тыс. бар. в сутки. Однако фактические объёмы добычи могут быть заметно ниже, так как у России производство сократилось из-за проблем со сбытом в Европе, а многие другие участники соглашения не могут нарастить производство из-за слабых инвестиций в предыдущие годы.

"Президент США Джо Байден намерен в июле посетить несколько арабских стран. По его словам, он не собирается напрямую просить главу Саудовской Аравии увеличить добычу. Впрочем, если отслеживать его выступления, то в его словах постоянно звучит директива "я обратился к ним, поскольку они должны увеличить добычу". Однако никакие просьбы не смогут пробурить новые скважины и создать инфраструктуру доставки нефти на побережье, если инвестиции в такую работу не вкладывались. По различным оценкам, в ОПЕК осталось не более 1,0 млн бар. в сутки в качестве резерва", - указывает Кочетков.

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