Промышленное производство РФ продолжит снижаться в ближайшие месяцы - Райффайзенбанк

Промышленное производство РФ продолжит снижаться в ближайшие месяцы, считают аналитики Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

Согласно данным Росстата, промышленность в мае сократилась на 1,7% г/г (-1,6% г/г в апреле), напоминают аналитики. Как и в апреле, позитивная динамика зафиксирована только в электроэнергетике (+4,0% г/г). Добыча снизилась на 0,8% г/г (против 1,2% г/г в апреле), а обработка - на 3,2% г/г (против 2,1% г/г).

Эксперты банка подчеркивают, что в месячном выражении промышленность фактически осталась на уровне апреля, снизившись на 0,2% м/м с исключением сезонности (после спада на 1,9% м/м в апреле).

"Динамика текущей рецессии несхожа с коронакризисным периодом - тогда спад был более точечным, и был в том числе связан с введенными в производственный процесс ограничениями (в месячном выражении производство снижалось в апреле-мае на ~3,5% м/м в среднем, а дальше даже переходило к росту), - пишут стратеги банка. - Сейчас отрицательные факторы более долгосрочны: проблемы с поставками импортных комплектующих, которые еще не коснулись широкого круга отраслей; спад внутреннего и ограниченность внешнего спроса. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы промышленное производство продолжит снижаться, и даже месячные темпы вряд ли устойчиво покинут отрицательную зону".

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