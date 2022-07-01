Августовские нефтяные фьючерсы сохраняют потенциал роста до $110/барр. и выше - Банк "Санкт-Петербург"

Августовские нефтяные фьючерсы сохраняют потенциал роста до $110 за баррель Brent и выше, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent закончили торги в четверг снижением на 1,25% до $114,81/барр. Сегодня в связи с переходом на августовские фьючерсы котировки торгуются у $108,75/барр. Итоги заседания ОПЕК+ не удивили рынок - картель принял решение продолжить наращивание добычи на 648 тыс. барр./сутки, а значимых комментариев относительно дальнейшей судьбы сделки не давалось. Сегодня вечером будут опубликованы недельные данные по числу буровых установок в США. На прошлой неделе число установок выросло сразу на 13 ед. до 753 ед. - продолжение такого сильного роста числа буровых установок усилит негатив на нефтяном рынке, но в целом у августовских фьючерсов Brent остается потенциал к возврату на уровни выше $110/барр.", - пишут эксперты банка.

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