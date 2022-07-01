Рубль пытался дорожать к доллару и евро на старте первых торгов месяца

Москва. 1 июля. Москва. 1 июля. Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине на старте первых торгов нового месяца.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 51,1-52,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 51,3975 руб./$1 (-5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 53,6725 руб./EUR1 (-1,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,56 коп. к уровню закрытия 30 июня, до 52,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,11 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 96,8 коп. ниже официального курса.

Укрепление рубля оказалось непродолжительным и вскоре после начла торгов он перешел к активному снижению в обеих парах.

Курс доллара США составил 52,85 руб./$1 в 10:12 МСК, что на 1,4 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,09 руб./EUR1, подорожав также на 1,4 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на те же 1,4 рубля - до 53,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует волатильность на старте торгов, в первые минуты сессии он укреплялся к доллару и евро, затем перешел к активному снижению в обеих парах. Участники рынка оценивают новостной поток, а также меры, предпринимаемые власти относительно нормализации валютных курсов.

Требование об обязательной репатриации на счета в уполномоченных банках иностранной валюты вновь распространяется только на внешнеторговые контракты по сырьевому экспорту.

Как сообщил в четверг Минфин, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ 21 июня приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без обязательного возврата ее в уполномоченные банки.

Обязательной репатриации в течение 120 дней подлежит только выручка по контрактам на поставку сырья.

Банк России решил существенно повысить лимит на перевод средств за рубеж.

Как говорится в сообщении регулятора, с 1 июля физлица - резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн (или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте).

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2022 года составил $68,4 млрд, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($22,5 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Определяющую роль в динамике сальдо платежного баланса сыграл опережающий рост экспорта по сравнению с увеличением импорта, в том числе, за счет благоприятной ценовой конъюнктуры.

Снижение ВВП РФ в мае 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле (оценка уточнена с минус 3%), роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе, говорится в опубликованном в четверг обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Рост ВВП РФ по итогам января-мая 2022 года министерство оценило на уровне 0,5% в годовом сравнении.

Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономка США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться.

Статданные, опубликованные накануне, показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до минимальных с начала текущего года 0,2% с 0,6% в апреле. На долю потребительских расходов приходится 70% американского ВВП, и статданные были восприняты рынками как негативный экономический сигнал.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:08 МСК в пятницу составляет $108,81 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,37 за баррель, что на 0,37% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.