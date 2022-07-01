Бизнес Газпрома остаётся фундаментально сильным - ПСБ

Бизнес "Газпрома" остаётся фундаментально сильным, выручка по итогам 2022г может стать рекордной, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Акционеры "Газпрома" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021г, мотивировав это тем, что приоритетом в настоящее время являются реализация инвестиционной программы и повышенные налоговые выплаты, - напоминает эксперт. - Согласно дивидендной политике компании, принятие решения о выплате дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью акционеров общества. Однако после рекомендации совета директоров компании в мае о выплате дивидендов в размере 52,53 руб./акцию, инвесторы были настроены на положительное решение акционеров. После неожиданного отказа котировки акций "Газпрома" обвалились на 33%, до 200 руб., что оказалось почти в полтора раза больше, чем сам размер дивидендов".

На взгляд Соловьева, такое падение обусловлено снижением инвестиционной привлекательности бумаг, поскольку дивидендный фактор был ключевым в определении стоимости бумаг российского рынка в последнее время, а ожидаемая дивидендная доходность "Газпрома" было одной из самых высоких на российском фондовом рынке (около 17%).

"Само решение об отказе обусловлено необходимостью финансирования инвестиционной программы, - подчеркивается в комментарии. - Планируемый объем капитальных расходов в 2022г составлял 1,758 трлн руб., однако можно ожидать, что в новых реалиях объем капитальной программы может увеличиться. Теперь основным драйвером движение цены в обозримом будущем станет динамика финансовых показателей компании, которые будут зависеть от цен на газ в Европе и объёмов прокачки".

Аналитик ПСБ считает, что благоприятная ценовая конъюнктура для Газпрома сохранится, - средние цены на газ в 2022г в Европе вырастут на 49% г/г, что позволит показать компании рекордную выручку по итогам года при восстановлении прокачки.

"На наш взгляд, бизнес "Газпрома" остаётся фундаментально сильным. Несмотря на риски с поставками в Европу, стабильность денежных потоков обеспечена высокими ценами на газ. Спрос на газ на глобальном рынке остается сильным, в частности, повышенный спрос предъявляют азиатские компании. Мы не исключаем, что выручка "Газпрома" по итогам 2022г окажется рекордной. Однако дополнительные налоговые отчисления отразятся и на будущих возможных дивидендах", - прогнозирует стратег банка.

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