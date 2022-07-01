Котировки нефти, скорее всего, завершат неделю около $110/барр. - Sber CIB

Котировки нефти, скорее всего, завершат неделю около $110 за баррель Brent, полагают аналитики Sber CIB.

"Котировки Brent в пятницу утром опустились до $108,8/барр. Если рынок нефти завершит падением третью неделю подряд, это будет самая продолжительная коррекция в этом году. Её основная причина - беспокойство из-за потенциальной рецессии, которая приведёт к снижению спроса на энергоносители. Аналитики тем не менее полагают, что цены на нефть не пробьют важные технические уровни и завершат неделю около $110/барр.", - прогнозируют эксперты банка.

По мнению аналитиков Sber CIB, в пятницу рубль будет держаться вблизи 51/$1.

"Фиксация прибыли в ОФЗ продолжилась: доходности повысились на 2-10 б. п. Впрочем, по мнению аналитиков, предпосылок для того, чтобы коррекция затянулась ещё на несколько дней, нет. Кривая ОФЗ находится на 40-60 б. п. выше даже базового сценария ЦБ по ключевой ставке на конец года (8,2%), а динамика инфляции пока соответствует скорее оптимистичному сценарию. В связи с этим возможна стабилизации рынка в ближайшие дни", - пишут эксперты.

Что же касается рынка акций, в пятницу, по мнению стратегов банка, негативная динамика может сохраниться, так как российские инвесторы стали более настороженными из-за решения "Газпрома" об отмене дивидендов. Уже после закрытия торгов стало известно, что "Роснефть" выплатит дивиденды в размере 23,63 руб. на акцию. Основные фондовые индексы США также снизились в последний день квартала после выхода данных о заявках на пособие по безработице, отмечается в комментарии.

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