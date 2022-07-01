"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с целью HKD5,55

"Финам" рекомендует покупать акции Sino Biopharmaceutical с целевой ценой HKD5,55 за штуку на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 18,3%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical в мае - июне оправдали наши ожидания и перешли к отскоку после затянувшейся просадки. Доходность бумаги за последний месяц достигает 19%, и мы считаем, что потенциал роста у акций Sino Biopharmaceutical все еще внушительный. Компания располагает диверсифицированной линейкой фармацевтических и биотехнологических препаратов по широкому спектру направлений медицины, имеет благоприятную деловую репутацию в КНР и является одним из бенефициаров пандемии коронавируса. Акции Sino Biopharmaceutical на данном этапе неоправданно дешевы и привлекательны для вложений на ближайший год", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Sino Biopharmaceutical - китайская биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Гонконге, ее акции торгуются на Гонконгской бирже. Компания выпускает как продукцию традиционной китайской медицины, так и химические фармацевтические препараты.

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