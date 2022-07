Мировые фондовые рынки падают, цены на нефть в минусе

Фондовые рынки США упали, снижение S&P 500 в I полугодии - максимальное с 1970г. Рынки акций АТР преимущественно падают после выхода японского индекса доверия промпредприятий. Цены на нефть опускаются и завершают неделю в минусе, Brent - $108,84 за баррель

Американский фондовый рынок завершил последние торги второго квартала существенным падением. При этом снижение индекса S&P 500 по итогам первого полугодия стало максимальным с 1970 года.

Инвесторы анализировали свежие статистические данные о расходах и доходах американцев за май.

Доходы населения США в позапрошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, расходы - на 0,2%, показали данные министерства торговли страны. Первый показатель совпал с ожиданиями экспертов, второй оказался чуть ниже прогнозировавшихся 0,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (PCE) в мае поднялся на 6,3% в годовом выражении, такими же темпами, как в апреле. В помесячном выражении рост показателя составил 0,6% против 0,2% месяцем ранее.

Индикатор PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% по сравнению с апрелем. На этом уровне показатель остается уже четыре месяца подряд. В годовом выражении этот индикатор повысился на 4,7%, что стало минимальным приростом за последние 6 месяцев.

Индексы PCE и PCE Core считаются ключевыми показателями инфляции, отслеживаемыми Федеральной резервной системой при определении ключевой ставки.

Менее значительный подъем базовой инфляции "не является четким и убедительным свидетельством того, что ФРС необходимо перейти к менее агрессивному повышению ставок", полагает старший экономист по США в Capital Economics Майкл Пирс. Но это означает, что инфляция в целом "не так уж плоха, как можно было бы подумать", добавил он.

На рынок также оказали давление заявления главы ФРС Джерома Пауэлла и главы Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе форума ЕЦБ в среду, отметил аналитик OANDA Джефри Хейли. "Пауэлл и Лагард указали на то, что они продолжат курс на повышение ставок для обуздания инфляции, даже если рост экономики замедлится. Это повысило риски рецессии", - написал Хейли.

На движение котировок повлияло и то, что институциональные инвесторы ребалансировали свои портфели в последние торги второго квартала и полугодия, добавил Хейли.

Котировки акций аптечной сети Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) упали на 7,3%. Чистая прибыль компании в третьем финансовом квартале сократилась в четыре раза, выручка уменьшилась на 4,2% и оказалась ниже прогноза рынка.

Капитализация производителя алкогольных напитков Constellation Brands (SPB: STZ) Inc. снизилась на 4,3%. Совет директоров компании планирует вынести на голосование акционеров предложение упростить структуру акционерного капитала и отказаться от акций класса В.

Бумаги Acuity Brands (SPB: AYI) подешевели на 1,1%, несмотря на то что компания, занимающаяся решениями для освещения и управления зданиями, в минувшем финквартале увеличила чистую прибыль на 23,3%, а скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания.

Стоимость ИТ-компании Unity Software (SPB: U) обвалилась на 6,8%. Компания сократила штат сотрудников на 225 человек за первый квартал, или примерно на 4%, сообщил Dow Jones со ссылкой на документы, поданные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Капитализация авиакомпании Spirit Airlines (SPB: SAVE) Inc. повысилась на 6,4%. Компания перенесла на 8 июля собрание акционеров, на котором предстоит сделать выбор между Frontier Group Holdings Inc. и JetBlue Airways Corp., которые ведут борьбу за покупку Spirit.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упало на 0,82% - до 30775,43 пункта.

Акции 22 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали отрицательную динамику. Среди лидеров снижения оказались бумаги Walgreens Boots Alliance Inc., Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-3,3%) и Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-2,6%).

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,88% - до 3785,38 пункта. Падение индекса с начала года составило 20,58%, продемонстрировав худшую динамику по итогам первого полугодия с 1970 года.

Nasdaq Composite потерял 1,33% и составил 11028,74 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на торгах в пятницу после выхода японской статистики, показавшей снижение доверия к экономике страны среди крупных промышленных предприятий. Исключением является лишь австралийский индекс, демонстрирующий слабую положительную динамику.

Индекс оптимизма Танкан в апреле-июне снизился до минимального значения с первого квартала 2021 года и составил 9 пунктов против 14 пунктов в первом квартале, сообщил Банк Японии. Показатель оказался хуже прогнозов экспертов, ожидавших снижение до 13 пунктов, сообщает Trading Economics.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает. Тем не менее снижение значения индекса означает, что среди японских промышленников растет беспокойство по поводу перспектив экономического роста на фоне подъема цен на сырье и вспышки коронавируса в Азии.

Банк Японии придает важное значение индикатору при определении ключевой ставки. Показатель за второй квартал может спровоцировать критику проводимой ультрамягкой монетарной политики регулятора, которая привела к падению стоимости иены, отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стефан Иннес.

"Банк может ждать до выхода опроса третьего квартала прежде чем отказаться от ультра-голубиной политики", - добавил также Иннес.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК уменьшился на 1,8%.

Среди лидеров снижения в составе индекса котировки акции газовых Tokyo Gas Co. Ltd. (-9,69%) и Osaka Gas Co. Ltd. (-7,6%), а также автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. (-5,9%) и Mazda Motor Corp. (-5,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК опустился на 0,3%. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу не проводятся в связи с выходным по случаю Дня создания специального административного района Гонконг.

В число лидеров снижения в составе шанхайского индекса входят акции китайского оператора сети отелей Jinling Hotel Corp. Ltd. (-10%), туристической Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co. Ltd. (-9,9%) и производящей автоматические трансмиссии Chongqing Qin''An M&E Plc (-9.9%).

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в июне вырос впервые за четыре месяца и составил 51,7 пункта против майских 48,1 пункта, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема индекса до 50,1 пункта.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 1,7%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor упала на 0,3%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - на 1,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,02%.

В лидерах роста в Австралии находятся акции биофармацевтической Mesoblast Ltd. (+13,9%), биотехнологической Imugene Ltd. (+8,3%) и горнодобывающей Regis Resources Ltd. (8,1%).

Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением, на фоне очередных сигналов, что экономка США замедляется, и спрос на энергоресурсы может сократиться.

Статданные, опубликованные накануне, показали уменьшение темпов роста расходов населения США в мае до минимальных с начала текущего года 0,2% с 0,6% в апреле. На долю потребительских расходов приходится 70% американского ВВП, и статданные были восприняты рынками как негативный экономический сигнал.

"Очевидно, что в данный момент направление цен на нефть определяют макроэкономические новости, - отмечает аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Однако ситуация с предложением на рынке остается напряженной, и это будет сдерживать снижение цен".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $108,84 за баррель, что на $0,19 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,42 (3%), до $109,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $105,39 за баррель, что на $0,37 (0,35%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов упала на $4,02 (3,7%), до $105,76 за баррель.

Стоимость Brent уменьшилась на 6,5% в июне, но выросла на 6% по итогам второго квартала, WTI упала на 7,8% за месяц и поднялась на 5,5% за квартал, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. За первое полугодие Brent подорожала на 48%, WTI - на 41%.

Министры государств ОПЕК+ по итогам заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Президент США Джо Байден позднее в этом месяце отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания добычи.