Актуальный диапазон для котировок нефти на текущий момент - $110-120/барр. - ПСБ

Актуальным диапазоном для котировок нефти на текущий момент является уровень $110-120 за баррель Brent, полагает старший аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Фьючерс на Brent упал в четверг ниже $110/барр., снизившись на 3,4% на фоне сокращения аппетита к риску у инвесторов из-за опасений, связанных с глобальной рецессией. Отсутствие позитивных новостей после заседания ОПЕК+, где было сказано, что организация подтверждает ранее озвученные планы добычи на 648 тыс. баррелей в сутки в июле и августе, способствовало откату цен на нефть", - напоминает эксперт.

Фьючерс на Brent в пятницу утром подрастает на 0,3%, двигаясь в диапазоне $109-110/барр. На взгляд Головинова, опасения, связанные с падением спроса, а также неопределённость в отношении политики ОПЕК в сентябре давят на стоимость нефти. Также из-за празднования Дня независимости в США в понедельник, трейдеры стараются закрыть позиции перед длинными выходными, что негативно сказывается на нефтяных котировках.

"Принимая во внимание текущие дисбалансы на рынке, считаем, что актуальный диапазон для цены на Brent - уровни $110-120/барр. Однако отметим, что в случае ухудшения настроений цены могут продолжить снижаться вплоть до $105/барр.", - прогнозирует эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.