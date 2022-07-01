"Финам" подтверждает рекомендацию "лучше рынка" для акций Норникеля

"Финам" подтверждает рекомендацию "лучше рынка" для акций ГМК "Норильский никель", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции "Норникеля" перешли к снижению. Сегодня это, скорее, связано тем, что цены на палладий и никель после скачка отступают назад. А также с общим разочарованием инвесторов в дивидендных акциях под влиянием неприятного "сюрприза" от "Газпрома", неожиданно отменившего выплату своих дивидендов за 2021г. "Норникель" своих итоговых дивидендов за 2021г, как уже известно, не отменил, и мы сохраняем надежду на промежуточные дивиденды в 2022г. Хотя теперь, конечно, сомнений в этом будет больше", - пишет аналитик Алексей Калачев.

Эксперт указывает, что Потанин является одним из бенефициаров "Норникеля", но формально не имеет в компании полного контроля. Через ряд структур он контролирует чуть менее 36% акций "Норникеля". При таком раскладе персональные санкции против акционера не должны распространяться на деятельность компании, считает Калачев.

"Однако возможно, что для того, чтобы обезопасить компанию, Владимиру Потанину придется формально уйти с должности Президента и председателя правления ПАО "ГМК Норильский никель", так как под ограничения могут попасть сделки с его подписью, - допускает аналитик. - Компания уже наладила поставки палладия потребителям через восточные хабы. Медь и никель также не обязательно возить через Лондон. Поставки металлов компания осуществляет по долгосрочным контрактам по ценам, только привязанным к биржевым котировкам".

"Мы по-прежнему считаем риски попадания "Норникеля" под санкции низкими, так как он обеспечивает поставки около 40% мирового палладия и около 20% рафинированного никеля. В данное время на рынке происходит лишь перекладка из одних бумаг в другие на каких-то идеях или корпоративных событиях. В этой ситуации акции "Норникеля" выглядят как минимум не хуже многих прочих. Они надежны и доходны. На просадках можно покупать", - резюмирует эксперт.

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