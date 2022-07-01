Доходность 10-летних ОФЗ перейдет в диапазон 8,0 - 8,5% в 3К22 - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ перейдет в диапазон 8,0 - 8,5% годовых в III квартале 2022г, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт отмечает, что в четверг на рынке гособлигаций преобладали продажи. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,27%. Объем торгов по индексу составил 10,9 млрд руб., что соответствует среднедневному в июне. Большая часть сделок пришлась на бумаги срочностью до 7 лет. Доходность ОФЗ срочностью 2-10 лет выросла в среднем на 9 б.п.

"Инвесторы негативно отреагировали на ухудшение конъюнктуры на глобальных рынках (рост опасений рецессии в США), снижение нефтяных цен, недельную статистику по инфляции в РФ (снижение потребительских цен остановилось). Кроме того, рыночные игроки были разочарованы сообщением об отказе "Газпрома" от выплаты дивидендов за 2021г, которые ранее ожидались в размере 1,2 трлн руб. С учетом доли государства в "Газпроме", федеральный бюджет недополучит 0,6 трлн руб. от данного решения. На наш взгляд, коррекция на рынке ОФЗ в течение последних двух дней носит временный характер. Ожидаем, что в течение третьего квартала доходность 10-летних ОФЗ перейдет в диапазон 8,0 - 8,5% годовых", - пишет Монастыршин.

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