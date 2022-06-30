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30 июня 2022 года 20:00

Рубль закрыл торги уверенным ростом к доллару и евро, скорректировавшись вверх после сильного падения накануне

Москва. 30 июня. Доллар США и евро существенно подешевели на "Московской бирже" по итогам торгов четверга; рубль вырос к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх после сильного падения накануне.

Курс доллара США составил 51,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,79 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 53,69 руб./EUR1, подешевев на 2,31 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,02 рубля - до 52,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно вырос к доллару и евро по итогам торгов, ускорив повышение ближе к окончанию сессии. Этому способствовали пересмотренные данные платежного баланса за первый квартал и новые меры по ослаблению валютного контроля, предпринятые Банком России.

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2022 года составил $68,4 млрд, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($22,5 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Ранее ЦБ оценивал профицит счета текущих операций в первом квартале текущего года в $58,2 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в первом квартале 2022 года, согласно обновленной оценке, пересмотрено в сторону повышения - до $77,7 млрд вместо $66,3 млрд по предварительной оценке. Это в 3 раза больше по сравнению с $25,8 млрд за аналогичный период 2021 года.

Банк России решил существенно повысить лимит на перевод средств за рубеж. Как говорится в сообщении регулятора, с 1 июля физлица - резиденты и граждане дружественных государств смогут переводить со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку в месяц до $1 млн (или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте). Ранее ограничения по этим операциям составляли $150 тыс.

"Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", - отмечает ЦБ.

Участники торгов ждут заседания правительства РФ на следующей неделе, на котором будут обсуждаться дальнейшие меры по стабилизации валютного курса. Накануне министр финансов Антон Силуанов заявил о возможности проведения валютных интервенций. По его словам, бюджет готов "пожертвовать" частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила.

Минэкономразвития считает, что предложения Минфина по направлению части бюджетных доходов на валютные интервенции не решат проблему крепкого рубля, в ответ заявил министр экономического развития Максим Решетников. Попытки вернуть курс рубля на уровни, которые были при прежних экономических условиях, чреваты рисками девальвации, в свою очередь, указала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Росстат на неделе с 18 по 24 июня 2022 года зафиксировал в РФ нулевую инфляцию после трех недель дефляции (в 0,12%, 0,14% и 0,01%) и также нулевой динамики цен четырьмя неделями ранее. С начала месяца цены к 24 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Председатель Банка России не видит признаков раскручивания дефляционной спирали исходя из данных о снижении цен в последние недели, считает это коррекцией после резкого роста инфляции в конце февраля - начале марта.

"Сейчас действительно последние недели идет снижение цен, но здесь нужно быть аккуратным в оценке этого фактора. Называют дефляционной спиралью. Я не вижу никакой дефляционной спирали, это во многом коррекция после резкого взлета цен, который произошел у нас в конце февраля - начале марта", - сообщила Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, в четверг российский рынок акций существенно корректируется, увлекаемый вниз "Газпромом" (MOEX: GAZP), который объявил о своем разочаровывающем решении не платить дивиденды. "Рубль на этом фоне вновь продолжил взятый курс на укрепление. Вчерашние минимумы в курсах валютных пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" могут быть подвержены очередному тестированию уже в ближайшие торговые сессии", - говорит Капитанов.

"Предложение валюты со стороны экспортеров значительно выше, чем спрос на нее со стороны импортеров. Есть некоторая надежда на увеличение потребности компаний в валюте на фоне развития темы с параллельным импортом, но за ситуацией стоит понаблюдать, прежде чем делать выводы", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Падение нефтяных котировок ускорилось в ходе торгов в четверг после того, как страны ОПЕК+ решили не менять планы по увеличению добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составляет $115,11 за баррель, что на 0,99% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $107,11 за баррель, что на 2,43% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Министры ОПЕК+ в ходе заседания в четверг приняли решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот по нефтедобыче на 648 тыс. баррелей в сутки в августе, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Решение принято, "принимая во внимание текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус в отношении его перспектив", отмечается в сообщении. Министры подчеркнули исключительную важность соблюдения полного соответствия и механизма компенсации.

Участники рынка также продолжают оценивать данные министерства энергетики США, опубликованные в среду и показавшие снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.

США обратились к Южной Корее с просьбой поддержать предложение об ограничении цен на российскую нефть в рамках санкций против РФ, сообщает агентство "Ренхап". "По информации источников, замминистра финансов США Брайан Нельсон (...) попросил Южную Корею присоединиться к этому шагу", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным источников агентства, вопрос установления предельной цены на российскую нефть "может стать одним из ключевых пунктов повестки дня" в ходе двухдневного визита главы Минфина США Джанет Йеллен в Южную Корею в июле.

В ходе трехдневной встречи лидеров стран G7 в Германии ранее в июне, как сообщалось, было решено начать техническую работу вокруг инициативы, предполагающей установку "потолка цен" на российские нефть и газ.

Лидеры стран G7 также договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом.

Кроме того, они вновь заявили о приверженности поэтапному отказу от российских энергоресурсов.

Россия переориентировала большую долю экспорта нефти и нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанские страны, имеет возможности для обеспечения растущего спроса в регионе, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сегодня в условиях того, что недружественные страны и объявляют, и практические действия производят по сокращению потребления российской нефти и нефтепродуктов, у нас уже достаточно большой объем доли нефти и нефтепродуктов переориентировались на Азиатско-Тихоокеанские рынки. В целом мы обеспечиваем растущий азиатский спрос своими возможностями", - сообщил Новак.

Он отметил, что азиатский рынок всегда являлся для РФ одним из ключевых. По мнению вице-премьера, на сегодняшний день он отличается постоянным и более высоким уровнем спроса на нефть и другие энергоресурсы - такие, как газ и уголь.

Намерение ограничить цену российской нефти - попытка вмешаться в рынок, которая может привести к дисбалансу и росту цены, кроме того, выразил мнение Новак. "На мой взгляд, это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может привести только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены и, соответственно, к оплате потребителями, в первую очередь европейскими и стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке", - сообщил вице-премьер.

В июне добыча нефти в РФ выросла на 5%, экспорт упал на 3% к маю, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. Производство превысило уровень июня 2021 года на 3%, но все еще отстает от допандемийного уровня на 4%. При этом экспорт превышает уровень июня 2021 года на 12%, показатель 2019 года - на 4%.

В ходе Петербургского международного экономического форума Новак заявил, что Россия смогла стабилизировать добычу и в ближайшее время выйдет на показатель 10,2 млн баррелей в сутки. "Сегодня можно смело сказать, что к концу этого года то падение, которое было (в марте добыча к февралю упала на 1 млн баррелей в сутки - ИФ), будет восстановлено. К этому мы планомерно идем, в том числе в рамках обязательств по ОПЕК+", - сообщил Новак.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 июня на 1,3543 рубля, до 52,5123 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,25 копейки, до 54,6405 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 1,3353 рубля по отношению к среде и составил 52,41 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 92,87 копейки и составил 52,2796 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 18,22 млн, из которых $1 млрд 481,195 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 537,025 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 90,37 копейки, до 54,6633 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 53,62 копейки, до 54,4814 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 331,946 млн, из которых EUR456,328 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR875,618 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая подросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,33% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 9,43% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась также на 1 б.п. - до 9,57% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев отступили на 7 б.п. - до 9,6% каждая.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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