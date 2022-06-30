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30 июня 2022 года 19:40

Рынок акций РФ завершил полугодие падением вслед за обвалом Газпрома, лишившего инвесторов дивидендов

Москва. 30 июня. Рынок акций РФ в четверг упал вслед за обвалившимися бумагами "Газпрома" (-30,5%), акционеры которого решили не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год; эти негативные новости финализировали общее падение рынка с начала года из-за антироссийских санкций Запада в связи с военной операцией России на Украине.

По итогам торгов в четверг индекс Мосбиржи упал до 2204,85 пункта (-7,3%), индекс РТС - до 1345,01 пункта (-4,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 7,9%.

Доллар подешевел до 51,59 рубля (-1,65 рубля).

По итогам полугодия индекс МосБиржи упал на 41,8%, индекс РТС потерял 15,7%, доллар подешевел на 23,19 рубля.

Акции "Газпрома" упали в четверг до 207 рублей за штуку (-30,5%), на минимуме цена сделок достигала 200 рублей (-32,8%) - наименьшее значение более чем за 2 месяца - после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов так прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Как сообщалось, предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 руб. на акцию "Газпрома" (всего 1,244 трлн рублей).

Вслед за акциями "Газпрома" в четверг упали акции Polymetal (MOEX: POLY) (-7,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-6,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-5,7%), Сбербанка (-5,7% и -5,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-5,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,8%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-4,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5% и -0,4% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%).

Подорожали в четверг акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%).

Акционеры Сбербанка на годовом заочном собрании приняли решение чистую прибыль за 2021 год не распределять, дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции не выплачивать, сообщил банк.

Владельцы привилегированных акций при невыплате дивидендов по ним получают право голоса на следующем собрании. Основной акционер Сбербанка, государство, даже с учетом размытия голосов сохранит контрольную долю (50% плюс 1 акция).

Ранее сообщалось, что правительство дало распоряжение Минфину при подготовке директив для участия в заседании наблюдательного совета Сбербанка, а также при формировании позиции акционера - РФ - не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции с целью обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций. Набсовет банка рекомендовал дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, отказ акционеров "Газпрома" от выплаты дивидендов за 2021 год спровоцировал мощные продажи в бумагах самой компании, что утянуло следом за собой весь российский рынок.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в четверг обвалился на корпоративных новостях - "Газпром" (MOEX: GAZP) и Сбербанк (MOEX: SBER) приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Если решение Сбера не стало большой неожиданностью (соответствующую рекомендацию банкам ранее давал ЦБ РФ), его акции просели умеренно, то акции "Газпрома" отреагировали масштабным спадом, поскольку многие инвесторы приобретали их именно с ориентиром на высокую потенциальную дивдоходность на уровне порядка 18%. После данных новостей снижение дивидендных ожиданий инвесторов распространилось и на другие компании.

В пятницу выйдут финальные оценки индексов PMI за июнь в еврозоне и США, также станут известны темпы июньского роста потребительских цен в Европе. На рынке акций РФ не исключен восстановительный рост в резко подешевевших "голубых фишках", индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2200-2320 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг завершил торги значительным снижением на фоне массированных распродаж после отказа акционеров "Газпрома" от выплаты дивидендов за 2021 год.

Собрание акционеров "Газпрома" в четверг неожиданно для большинства участников рынка отказалось от выплаты дивидендов за 2021 год, посчитав их нецелесообразными в текущей ситуации, в том числе ввиду увеличения долговой нагрузки концерна. Правительство ранее предложило увеличить НДПИ для "Газпрома" на 416 млрд руб., а в четверг этот вопрос рассматривался в Госдуме. Приоритетом в "Газпроме" сейчас является реализация инвестпрограммы.

Акции "Газпрома" отреагировали на новости обрушением более чем на 30%, что почти вдвое превысило ожидавшуюся дивидендную доходность порядка 16,5% (исходя из котировок до начала падения). Дивидендный фактор был одним из ключевых драйверов роста акций "Газпрома" в последние недели, и его потеря теперь может подорвать среднесрочный интерес инвесторов к эмитенту, так как риски дальнейшего сокращения поставок газа в Европу растут, а переориентация на азиатский регион на газовом рынке более сложна, чем на нефтяном. "Спасти" покупателей в текущей ситуации могли бы оптимистичные комментарии менеджмента и надежда на выплаты дивидендов как минимум в среднесрочной перспективе, считает аналитик.

Акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) подросли вопреки динамике всего рынка в ожидании подтверждения собранием акционеров дивидендов за I квартал в размере 41 руб. на акцию, хотя доходность по ним составит лишь 1,5%. Инвесторы в последнее время в целом проявляли повышенный интерес к сектору недвижимости.

Инвесторам остается ожидать подтверждения дивидендов других представителей нефтегазового сектора, но сигнал от газового гиганта был получен тревожный. Индекс МосБиржи на этом фоне вернулся к минимуму с конца апреля и приостановил снижение у среднесрочной поддержки 2190 пунктов, отмечает Кожухова.

Как отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, новость о невыплате дивидендов "Газпрома" резко негативно повлияла на динамику всего рынка. Из-за резкого падения торги акций "Газпрома" пришлось временно перевести в режим дискретного аукциона, а клиринговый центр повысил ставку риска до 52%. Это, по всей видимости, вызвало маржинколы у игроков. Из топ-100 только 4 бумаги оставались на положительной территории, а среди топ-40 таких не было.

Нельзя сказать, что никто не ожидал подобного развития событий. Дивидендная доходность акций "Газпрома" в 17% (что в 2 раза больше, чем доходность ОФЗ) отражала заметную вероятность отказа от дивидендов. Хотя большинство все-таки верило в то, что ГОСА утвердит дивиденды. Все-таки СМИ об этом уверенно сообщали, в том числе со ссылкой на главу концерна Алексея Миллера. Да и ситуация, когда ГОСА не утверждает дивиденды, предложенные, по сути, самими контролирующими акционерами, встречается очень нечасто. В этом году такое уже бывало, но текущая ситуация отличается, поскольку дивиденды были предложены до того, как неопределенность на рынке усилилась. Да и для "Газпрома" ситуация уникальна тем, что компания отказывается от дивидендов не просто впервые за 23 года, а по итогам года, когда прибыль была рекордной, а долговая нагрузка - низкой. То есть даже сейчас выплата дивидендов, по всей видимости, не подорвала бы устойчивость компании, считает эксперт.

Безусловно, возникли обстоятельства, требующие переосмысления дивидендной рекомендации. Но компания не стала объявлять об этом публично, и это, в конечном счете, ударило не только по котировкам (в случае выплат дивидендов последующий "гэп" оказался бы меньшим), но и по доверию инвесторов к фондовому рынку. Вероятно, распродажи продолжатся еще и в пятницу, считает Ващенко.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, отказ "Газпрома" от дивидендов привел к падению не только акций газовой компании, но и почти всех индексных бумаг, включая "Роснефть", решение акционеров которой по дивидендам должно поступить позже. Продолжили корректироваться вниз бумаги застройщиков, сектор которых оказался лучшим в июне.

Бумаги "Яндекса" упали на фоне новостей, что компания останавливает деятельность своего подразделения в Ирландии Yandex Finance. Подразделение было зарегистрировано всего шесть месяцев назад, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций за исключением выросшего на статданных Китая (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi снизился на 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 1,7-2%) и США (индексы упали на 0,7-1,1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса впервые с февраля поднялось выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе и обусловлено снятием карантинных ограничений в Шанхае и ряде других городов страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены снижаются, завершая месяц в "минусе", что будет отмечено впервые с ноября. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $110,25 за баррель (-2%), августовская цена WTI - $107,0 за баррель (-2,5% и -1,8% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката после отсечки дивидендов выступили акции ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-12,5%, до 0,914 рубля; дивиденды за 2021 год - 0,095 рубля на акцию), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-0,9% и -3,8% "префы"; дивиденды - 1,52 рубля на каждый тип акций).

Также подешевели акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-8,4%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (MOEX: INGR) (-8,4%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-7,3%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-6,7%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-6,7%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-6,7%).

Подорожали акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+11,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+6,1%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+3,5%), ГК "Самолет" (+1,5%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 112,71 млрд рублей (из них 69,72 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,77 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,57 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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