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30 июня 2022 года 19:02

Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 30 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. С одной стороны, на глобальных рынках наблюдается бегство инвесторов из рисковых активов, что давит и на российские бумаги. Вместе с тем американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, растут в цене благодаря спросу на защитные" активы, что оказывает определенную поддержку и всем еврооблигациям развивающихся стран.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 16 базисных пунктов - до 26,54% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 21,98% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 24 базисных пункта - до 29,69% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 19,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 24 базисных пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 41 базисный пункт - до 22,92% от номинала (их доходность снизилась на 29 базисных пунктов - до 21,29% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 15 базисных пунктов - до 18,82% от номинала (их доходность выросла на 52 базисных пункта - до 59,04% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 2 базисных пункта - до 19,35% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 37,88% годовых), с погашением в 2027 году - на 387 базисных пунктов, до 20,09% от номинала (их доходность выросла на 526 базисных пунктов - до 44,68% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подешевели за день на 27 базисных пунктов - до 25,75% от номинала (их доходность выросла на 180 базисных пунктов - до 98,53% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году потерял в цене 220 базисных пунктов, подешевев до 25,78% от номинала (его доходность выросла на 14,2 процентного пункта - до 162,15% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 июня находилась под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, на отечественные активы давит в целом нестабильная ситуация на мировых рынках капитала на фоне возросших опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира, что, помимо прочего, грозит сползанием мировой экономики в рецессию. С другой стороны, некоторую поддержку евробондам emerging markets оказывают растущие в цене US Treasuries на фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы.

Американский фондовый рынок открыл торги в четверг существенным снижением. Инвесторы анализируют свежие статистические данные о расходах и доходах американцев за май. Доходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, расходы - на 0,2%, показали данные министерства торговли страны. Первый показатель совпал с ожиданиями экспертов, второй оказался чуть ниже прогнозировавшихся 0,4%, по данным Trading Economics.

В то же время индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце поднялся на 6,3% в годовом выражении, такими же темпами, как в апреле. В помесячном выражении рост показателя составил 0,6% против 0,2% месяцем ранее. Индикатор PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% по сравнению с апрелем. На этом уровне показатель остается уже четыре месяца подряд. В годовом выражении показатель повысился на 4,7%, что стало минимальным приростом за последние 6 месяцев. Индексы PCE и PCE Core считаются ключевыми показателями инфляции, отслеживаемыми Федеральной резервной системой США при определении ключевой ставки.

Рынок также продолжает анализировать заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла и главы Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе форума ЕЦБ днем ранее. Пауэлл и Лагард указали на то, что они продолжат курс на повышение ставок для обуздания инфляции, даже если рост экономики замедлится. Это, по мнению экспертов, повысило риски рецессии.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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