Инвестиционная привлекательность Газпрома стремится к нулю - "Солид Брокер"

Российский рынок акций лишился драйвера роста - инвестиционная привлекательность "Газпрома" после отмены дивидендов стремится к нулю, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Никогда в истории "Газпрома" (может, до 1994г ещё было) акционеры на годовом собрании не отменяли дивиденды, утвержденные советом директоров. Это в принципе крайняя редкость для всего рынка. Но тем не менее, это случилось. Причина, как поясняет Фамил Садыгов, в необходимости финансировать инвестпрограмму и платить повышенный НДПИ. Это та самая причина, по которой всё прошлое десятилетие "Газпром" ругали миноритарии. Компания не делится прибылью с инвесторами, а выводит деньги мажоритарию посредством повышенного НДПИ. Про "вечные стройки" тут даже не будем упоминать", - пишут аналитики инвесткомпании.

Особая боль, на их взгляд, в том, что совет директоров уже утвердил дивиденд в конце мая, т.е. месяц назад. Глобально в "Газпроме" ничего не поменялось, кроме усиления газовой войны с Европой. "Вспомните ПМЭФ и речи Миллера? Разве было похоже на то, что у Газпрома нет денег для миноритариев? Особо удивительно, что Газпром теперь без дивиденда торгуется по одной годовой прибыли 2022г. Дешевле он не стоил", - отмечают эксперты.

Стоит ли держать дальше? "Спекулятивно, очевидно, что нет, - полагают в "Солид Брокер". - Долгосрочно тоже теперь нет драйверов. Даже если будет рекордная прибыль за 2022г, она с большой вероятностью не будет распределена среди акционеров. Она пойдет на очередные трубопроводы и газификацию РФ, но не миноритариям. Инвестпривлекательность стремится к нулю".

Более того, весь российский рынок, по мнению экспертов, теперь лишился драйвера. Дивиденды были бы подпиткой извне, да и репутация не была бы так подпорчена.

"Но в очередной раз нужно напомнить, что какая бы крутая идея ни была, диверсифицируйте портфель. Именно диверсификация сейчас спасла многие счета. Помните, что на "Газпроме" рынок не заканчивается, есть много других интересных идей", - рекомендуют стратеги инвесткомпании.

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