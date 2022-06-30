BCS Express повысил рекомендацию для акций Airbnb до "держать"

Аналитики BCS Express повысили рекомендацию для акций Airbnb Inc. до "держать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Хотя бизнес компании Airbnb показывает устойчивое восстановление после пандемии, потенциал роста котировок ее акций в ближайшее время, по нашему мнению, ограничен, так как есть вероятность спада мировой экономики, что повлечет за собой снижение доходов население и, как следствие, их трат на услуги не первой необходимости (туризм). Тем не менее мы считаем, что бумаги после коррекции подошли к своему справедливому уровню, поэтому повышаем рекомендацию до "держать" с целевой ценой $99 (потенциал роста оставляет 2%) на срок 1 год", - указывают аналитики .

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