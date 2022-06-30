Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 50-55 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 50-55 руб./$1 в ближайшее время, сообщается в комментарии директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Из-за резкого сокращения ожидаемых дивидендов давление на курс валют в ближайшее время может ослабнуть, хотя факторы торгового профицита и девалютизации сохраняют свою актуальность. Поэтому рубль может продолжить торговаться в пределах 50-55 руб./$1", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.