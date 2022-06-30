Рухнувшие акции "Газпрома" обвалили весь рынок, индекс МосБиржи упал ниже 2250п

Москва. 30 июня. Рухнувшие утром в четверг акции "Газпрома" на новостях о невыплате дивидендов за 2021 год обвалили весь российский рынок акций, индекс МосБиржи скатился ниже 2250 пунктов, индекс РТС упал ниже 1340 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2246,49 пункта (-5,6%), индекс РТС - 1338,94 пункта (-5,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 8,3%.

Доллар просел до 52,72 рубля (-0,52 рубля).

Акции "Газпрома" к этому часу стоили 235,04 рубля (-21%), на минимуме цена сделок достигала 207,69 рубля (-30,2%, минимум более чем за 2 месяца) после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов прокомментировал: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Как сообщалось, предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 руб. на акцию "Газпрома" (всего 1,244 трлн рублей).

Также утром в четверг подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-8,3%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-7,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-6,7%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-5,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-4,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-4,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5% и -2,7% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,5% и -3,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,3%), "Московской биржи" (-2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать противоречивым. Китайский рынок вырос на фоне сильных данных по деловой активности в июне. Однако на прочих рынках настроения заметно хуже. Нефть остается под давлением продаж.

Поэтому в целом внешний фон не транслирует повышенной уверенности российским акциям. Вероятно, что продолжится выход из акций застройщиков, а также банков. Поддержку рынку могут оказать металлурги, которые традиционно позитивно реагируют на улучшение деловой активности в Китае. Рубль вновь вернулся к укреплению, так как валютные интервенции пока осуществляются лишь вербально, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, вес акций "Газпрома" в индексе МосБиржи составляет 15% и решение по дивидендам во многом определит общую динамику рынка на ближайшие дни. Рекордные дивиденды не были утверждены, поэтому инвесторы начали избавляться от акций концерна.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, ослабление рубля повышает привлекательность акций экспортеров. Желание спекулянтов сыграть на понижение рубля начало проявляться с конца прошлой недели, не исключено, что рубль продолжит какое-то время снижение, первой целью которого является район 54 руб./$1, а в случае его пробоя - 58 руб./$1. При таком сценарии стоит ждать спекулятивного роста акций экспортеров, прежде всего, черных металлургов и нефтянки. Бумаги сталеваров будут интересны только спекулятивно до тех пор, пока они не восстановят большую часть экспортных поставок.

Основная интрига была связана с "Газпромом", многие ожидали утверждения рекомендации о выплате дивидендов, негативные новости резко увеличили волатильность бумаг, как это наблюдалось в конце мая в день заседания совета директоров газовой монополии по вопросу дивидендов. В четверг также будут решать вопрос о дивидендах акционеры "Роснефти".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в центре внимания в четверг помимо "Газпрома" будут итоги ГОСА сразу нескольких крупных компаний, на которых будет подниматься вопрос о дивидендных выплатах. Среди них "Роснефть" (23,63 руб. на акцию), "РусГидро" (0,053 руб. на акцию), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (41 руб. на акцию), "Башнефть" (117,29 руб. на акцию) и НМТП (0,54 руб. на акцию). Обрадовать инвесторов могут итоги ГОСА "ФосАгро" (MOEX: PHOR), на котором акционеры также могут принять положительное решение по дивидендным выплатам.

На внешних рынках в четверг будет опубликован индекс личных потребительских расходов в США в мае (PCE индекс), который, скорее всего, останется на высоком уровне. Также инвесторы будут следить за выступлением председателя ЕЦБ Кристины Лагард и данными по безработице в еврозоне. Пессимистичные настроения на глобальных рынках в четверг сохранятся, полагает Соловьев.

В США индексы акций накануне изменились на 0,03-0,3%: подрос Dow Jones (+0,3%), а S&P500 (-0,1%) снизился по итогам третьей сессии подряд.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали пересмотр в сторону ухудшения данных об изменении ВВП страны в первом квартале, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Американская экономика в январе-марте упала на 1,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли. Ранее сообщалось о сокращении на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Аналитики JPMorgan заявили, что теперь стало "разумным учитывать риск того, что в этом году экономика США и/или мировая экономика скатится в рецессию". Всего неделю назад банк представил прогноз по глобальным рынкам, в котором говорилось об отсутствии угрозы рецессии в этом году, отмечает MarketWatch.

Выступая на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре, глава Федрезерва заявил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли экономика США вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности "в этой новой экономике", сказал он.

Американский ЦБ надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики несколько замедлит экономический рост, и это позволит стабилизировать баланс спроса и предложения, отметил Пауэлл. По его словам, экономика США имеет хорошие позиции для того, чтобы справиться с ужесточением политики, однако гарантий "мягкой посадки" ФРС дать не может.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций за исключением выросшего Китая на статданных (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi снизился на 1,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,8-2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1%).

Объем промпроизводства в Японии в мае сократился на 7,2% в помесячном выражении, свидетельствуют предварительные официальные статданные. Падение было зафиксировано второй месяц подряд, при этом его темпы стали максимальными с мая 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение на 0,3%, месяцем ранее показатель упал на 1,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Значение индекса впервые с февраля поднялось выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе и обусловлено снятием карантинных ограничений в Шанхае и ряде других городов страны.

Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке на европейской сессии в четверг цены снижаются, завершая месяц в "минусе", что будет отмечено впервые с ноября.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $115,35 за баррель (-0,8% и -1,5% в среду), августовская цена WTI - $109,64 за баррель (-0,1% и -1,8% накануне).

Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками оказывало давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров в четверг - встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 14:30 МСК. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи, отмечает агентство Bloomberg.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-15,8%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-12%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-10,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-9,8%), "префы" "Башнефти" (MOEX: BANE) (-9,2%), акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-8,9%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-8,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-7,9%).

Подорожали "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+4,9%), бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 26,25 млрд рублей (из них 16,21 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,78 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 710,87 млн рублей на акции "Норникеля").