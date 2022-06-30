Акции ОГК-2 и "префы" Россети Ленэнерго будут наиболее интересны в секторе на 3К22 - BCS Express

Акции "ОГК-2" и "префы" "Россети Ленэнерго" будут наиболее интересны инвесторам в электроэнергетическом секторе российского фондового рынка на третий квартал текущего года, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Электроэнергетический сектор в 2022 году показывает сильные результаты в сравнении с рынком. Сказывается ориентация на внутренний рынок, а также приверженность отрасли к выплате дивидендов. На III квартал ожидания по сектору нейтральные. Дивидендный сезон подходит к концу, а значит, бумаги лишаются одного из ключевых драйверов для роста, - пишет аналитик в обзоре. - Из наиболее интересных акций на III квартал отметим "ОГК-2". Компания может похвастаться в 2022 году топовой дивидендной доходностью в секторе. В ближайшие годы объемы поступлений в рамках повышенных платежей по ДПМ "ОГК-2" будут медленно сокращаться, что компенсируется ростом цен на КОМ. Финансовые результаты должны оставаться относительно устойчивыми, позволяя поддерживать высокую дивидендную доходность. В секторе также интересны привилегированные акции "Россети Ленэнерго". Компания стабильно обеспечивает дивидендную доходность выше рынка в последние годы. Особенности дивидендов по "префам" прописаны в уставе, это обеспечивает стабильность и предсказуемость выплат".

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