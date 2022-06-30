Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Магнита и Ленты - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "Магнита" и "Ленты" среди компаний продовольственного сектора в России в третьем квартале текущего года, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Ожидания по продовольственному ритейлу на III квартал позитивные. Сегмент относится к защитным секторам экономики, так как спрос на услуги ритейлеров стабилен даже в условиях турбулентности. Непродовольственный сектор может выглядеть чуть слабее из-за сбоев в логистике при зарубежных поставках", - отмечает аналитик в комментарии.

Крепкая ставка в секторе - "Магнит". Компания не пострадала от прямых санкционных ограничений, продажи должны оставаться устойчивыми. Кроме того, есть потенциал улучшения финансовых метрик за счет раскрытия синергии с "Дикси", расширения сети дискаунтеров. По итогам I квартала 2022 года операционные показатели компании были одними из лучших в секторе", - указывает Пучкарев.

"Бумаги "Ленты" привлекательны на III квартал за счет ожидаемых высоких темпов роста выручки. У компании амбициозные планы по росту на ближайшие годы, в том числе за счет M&A сделок, развития онлайн-направления", - пишет эксперт инвесткомпании.

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