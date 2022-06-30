Возможна консолидация рубля около 53 руб./$1 на торгах в четверг - Sber CIB

Возможна консолидация курса рубля около уровня 53 руб./$1 на торгах в четверг, так как предложение валюты, по-видимому, по-прежнему преобладает над спросом, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

Если Минфин действительно примет решение о покупках валюты на следующей неделе, рубль может вернуться к 57 руб./$1, отмечают в инвестбанке.

Доходности российских гособлигаций в среду повысились на 2-5 б.п. при торговом обороте выше среднего. Возможно, указывают эксперты, участники рынка продавали ОФЗ после заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может занять 2-2,5 года В среду также вышли данные Росстата по инфляции: недельный рост потребительских цен в России стал нулевым. В четверг доходности ОФЗ вряд ли изменятся, считают аналитики Sber CIB, но в среднесрочной перспективе они, вероятно, продолжат снижаться.

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