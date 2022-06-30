Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, макростатистика в еврозоне и США:

- ГОСА "ФосАгро", "РусГидро" и "Газпрома";

- Статистика занятости в Германии и еврозоне за июнь;

- Данные по инфляции в Германии за июнь;

- Розничные продажи в Германии за май;

- Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США за май.

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