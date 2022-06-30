Вероятна нейтральная динамика рынка ОФЗ в ближайшие дни - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика рынка ОФЗ в ближайшие дни, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI в среду снизился на 0,09% при увеличении оборотов выше среднего в мае-июне (до 13,9 млрд руб.). Доходность ОФЗ срочностью более 5 лет выросла на 1-3 б.п. Инвесторы предпочли фиксировать прибыль в бумагах на сообщениях об обеспокоенности Правительства укреплением рубля и обсуждении возможности начала покупки Минфином валют дружественных стран на сверхплановые доходы с целью ослабления рубля. Кроме того, ЦБ РФ намерен продолжить ослабление валютного контроля, что также направлено на сдерживание курса рубля. Э. Набиуллина вчера сообщила, что регулятор готов существенно повысить лимит по переводу средств за рубеж для физлиц (сейчас 150 тыс. долларов в месяц) и думает о его полной отмене", - пишет эксперт.

Кроме того, оптимизм инвесторов в ОФЗ ослабили комментарии Э. Набиуллинной о том, что регулятор видит неустойчивый характер в дефляции последних нескольких недель, отмечается в комментарии.

"Усилия властей по ослаблению рубля и индексация тарифов с 1 июля, по нашим оценкам, будут сдерживать замедление инфляции в ближайший месяц. В четверг ожидаем нейтральную реакцию инвесторов на недельные данные по инфляции, - прогнозирует Монастыршин. - Доходность ОФЗ сейчас находится в диапазоне 8,55-8,85%, что уже учитывает сильные ожидания снижения ставки на ближайших заседаниях. Неустойчивость дефляции в ближайшие дни скорее всего будет транслироваться в переход рынка ОФЗ в боковую динамику".

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