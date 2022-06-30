Рубль, возможно, будет торговаться в диапазоне 53-57 руб./$1 в четверг - ПСБ

Рубль, возможно, будет торговаться в диапазоне 53-57 руб./$1 в четверг, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Рынок может продолжить отыгрывать ожидания по валютным интервенциям. Целевым диапазоном на четверг по доллару, по нашему мнению, станет зона 53-57 руб./$1, а в конце недели ждем от "американца" попыток продвинуться к ее верхней границе", - пишет эксперт.

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