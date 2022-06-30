Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 50-56 руб./$1 в июле - "Фридом Финанс"

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 50-56 руб./$1 в июле, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Минфин не исключил валютных интервенций. На фоне стремительного приближения котировок пары USD/RUB к отметке 50 заявления главы ведомства Антона Силуанова о возможности интервенций на рынке подействовали на игроков, и курс отскочил в район 53. Укрепление рубля приводит к снижению налоговых поступлений от экспорта даже на фоне того, что в долларовом выражении экспорт пока, по некоторым данным, не снижается. Проведение интервенций в отдельные дни может быть не менее эффективным, чем возобновление покупок на постоянной основе. Но, на наш взгляд, не стоит ожидать резкого отскока курса даже в этом случае. Дисбаланс спроса и предложения ранее был оценен в $130 млрд, государство не будет выкупать этот объем в условиях санкционных рисков. Однако можно предположить, что валютная политика станет более активной. Ожидаем, что пара USD/RUB в июле будет двигаться преимущественно в диапазоне 50-56 руб./$1", - пишет эксперт.

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