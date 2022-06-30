Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов

Москва. 30 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций завершил торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом Standard & Poor''s 500 снизился по итогам третьей сессии подряд. Негативное влияние на настроения инвесторов оказали пересмотр в сторону ухудшения данных об изменении ВВП страны в первом квартале, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Американская экономика в январе-марте упала на 1,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли. Ранее сообщалось о сокращении на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Аналитики JPMorgan Chase заявили, что теперь стало "разумным учитывать риск того, что в этом году экономика США и/или мировая экономика скатится в рецессию". Всего неделю назад банк представил прогноз по глобальным рынкам, в котором говорилось об отсутствии угрозы рецессии в этом году. "Растущая обеспокоенность из-за постоянных инфляционных потрясений в сочетании с новостями о более агрессивной политике ФРС и ухудшением настроений существенно изменили наши взгляды на рост экономики во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении банка.

Выступая на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре глава Федрезерва заявил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли экономика США вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности "в этой новой экономике", сказал он. Американский ЦБ надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики несколько замедлит экономический рост, и это позволит стабилизировать баланс спроса и предложения, отметил Пауэлл. По его словам, экономика США имеет хорошие позиции для того, чтобы справиться с ужесточением политики, однако гарантий "мягкой посадки" ФРС дать не может.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в четверг, за исключением Китая и Гонконга, которые растут на фоне оптимистичных статданных. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,57%. Объем промышленного производства в Японии сократился на 7,2% в помесячном выражении в мае 2022 года. Падение было зафиксировано второй месяц подряд, при этом его темпы стали максимальными с мая 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение на 0,3%, месяцем ранее показатель упал на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%.

Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК прибавляет 1,5%, гонконгский Hang Seng - 0,3%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее. Значение индекса впервые с февраля поднялось выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе и обусловлено снятием карантинных ограничений в Шанхае и ряде других городов страны.

В свою очередь цены на нефть стабильны в четверг, но завершают месяц снижением, что будет отмечено впервые с ноября. Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками оказывало давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей. В центре внимания трейдеров в четверг - встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 14:30 МСК. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в четверг составила $115,9 за баррель, что на 0,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,5%, до $116,26 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает вместе с закрытием торгов 30 июня. Более активно торгуемые сентябрьские контракты выросли в цене на 0,01%, до $112,46 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $109,67 за баррель, что на 0,1% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,8%, до $109,78 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 3,755 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,143 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июня снизился всего на 0,03% по отношению к вторнику и составил 107,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 781,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (+0,65%), "Сегежа Групп-001P-01R" (+0,4%) и "СТМ-001Р-01" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-1,4%), "ГТЛК-001Р-13" (-0,97%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,67%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) полностью разместило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,5% годовых. Объем выпуска в ходе сбора заявок был увеличен с 3 млрд рублей до 3,5 млрд рублей. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей.

ООО "Электроаппарат" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей на уровне 19,5% годовых. Купоны квартальные. По займу предусмотрена годовая оферта, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Сбор заявок на выпуск прошел с 28 по 29 июня. Размещение начнется 30 июня. Выпуск будет размещен в рамках программы компании объемом до 1 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в начале марта текущего года. Облигации в рамках 10-летней программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Лизинг-трейд" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей на уровне 19% годовых. Ставки 2-9-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, купоны ежемесячные. По условиям эмиссии, величина устанавливаемых далее процентных ставок не может быть ниже размера ставки предыдущего купона. По выпуску предусмотрена оферта после 9-го купона с расчетами после 12-го купона и после 21-го купона с расчетами после 24-го купона. Размещение выпуска начнется 5 июля.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") приобрело в рамках оферты 1 млн 948,723 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 55,68% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по ставке квартального купона 9,5% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в июне 2023 года - 11% годовых. В настоящее время это единственный выпуск облигаций компании в обращении.

АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ, входит в "Трубную металлургическую компанию" (MOEX: TRMK), ТМК) 15 сентября 2022 года выкупит по оферте облигации серий 001Р-03, 001Р-04 и 001Р-06 по цене 100% от номинала. Компания приобретет не более 4 млн 999 тыс. 950 облигаций серии 001Р-03, не более 9 млн 900 тыс. бондов серии 001Р-04 и не более 10 млн облигаций серии 001Р-06. Период предъявления бумаг к выкупу - с 10:00 МСК 29 августа до 18:00 МСК 9 сентября 2022 года. Семилетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей (в обращении с учетом досрочного погашения в 2019 году выпуск на 4 млрд 999,95 млн рублей), а также 10-летний выпуск серии 001Р-04 на 10 млрд рублей (в обращении 9,9 млрд рублей) были размещены в 2017 году. Ставка текущего купона по выпуску 001Р-03 - 9,7% годовых до погашения, по 001Р-04 - 7,9% годовых до оферты в июне 2023 года. Трехлетний выпуск серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года. Ставка текущего купона до погашения составляет 6,8% годовых.

ООО "ЮниМетрикс" опубликовало проект изменений в решение о выпуске облигаций 1-й серии, за который 8 июля должны будут проголосовать владельцы облигаций. Список владельцев облигаций, имеющих право голоса, зафиксирован 28 июня. Среди предлагаемых изменений в рамках реструктуризации выпуска - продление срока обращения с трех до семи лет (2520 дней) с сохранением права на досрочное погашение выпуска облигаций в течение всего срока его обращения, в даты окончания купонных периодов. Купонные периоды останутся ежемесячными, их количество увеличится с 36 до 84. Ставка купона с 37-го по 48-й купоны составит 15% годовых, а с 49-го по 84-й - 12% годовых. Планируется амортизационная система погашения - по 25% от номинала бумаг будут погашены в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Таким образом, на основании итогов общего собрания владельцев облигаций до наступления плановой даты погашения - 24.08.2022 - возможно будут приняты новые условия по выпуску. Компания разместила 3-летний выпуск облигаций объемом 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. В мае эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. Дата погашения выпуска - 24 августа 2022 года. По выпуску существует возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт по выплате купонного дохода за 6-й период по облигациям серии 002Р-03 на 1,315 млн рублей, дефолт при выплате 17-го купона по облигациям серии 001P-04 на 13,56 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации серии 001Р-02 на 156,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательства прежняя - отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".