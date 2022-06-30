Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2355-2405п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 2355-2405 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением в пределах 1% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2355-2405 пунктов. Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия со сдержанным изменением, позднее индекс способен перейти в состояние консолидации. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2330 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2420, 2440 пунктов", - пишет эксперт.

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