Brent - $115,7 за баррель

Рынок акций США завершил торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые рынки АТР в основном снижаются в четверг, Китай и Гонконг растут на статданных. Цены на нефть стабильны на торгах в четверг, но завершают июнь в минусе.

Американский рынок акций завершил торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом Standard & Poor''s 500 снизился по итогам третьей сессии подряд.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали пересмотр в сторону ухудшения данных об изменении ВВП страны в первом квартале, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Американская экономика в январе-марте упала на 1,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли. Ранее сообщалось о сокращении на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) заявили, что теперь стало "разумным учитывать риск того, что в этом году экономика США и/или мировая экономика скатится в рецессию". Всего неделю назад банк представил прогноз по глобальным рынкам, в котором говорилось об отсутствии угрозы рецессии в этом году, отмечает MarketWatch.

"Растущая обеспокоенность из-за постоянных инфляционных потрясений в сочетании с новостями о более агрессивной политике ФРС и ухудшением настроений существенно изменили наши взгляды на рост экономики во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении банка.

Выступая на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре глава Федрезерва заявил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли экономика США вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности "в этой новой экономике", сказал он.

Американский ЦБ надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики несколько замедлит экономический рост, и это позволит стабилизировать баланс спроса и предложения, отметил Пауэлл. По его словам, экономика США имеет хорошие позиции для того, чтобы справиться с ужесточением политики, однако гарантий "мягкой посадки" ФРС дать не может.

Котировки акций Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) в среду рухнули на 23,6%. Торговая сеть получила скорректированный убыток в первом квартале 2022 фингода больше, чем ожидалось, и объявила об отставке главного исполнительного директора Марка Триттона.

ADR китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) на Нью-йоркской фондовой бирже подешевели на 2,2%. Исследовательская компания Grizzly Research LLC опубликовала отчет, в котором говорится, что автопроизводитель играет в "бухгалтерские игры, чтобы завысить выручку и маржу чистой прибыли и достичь целевых показателей". В свою очередь NIO сообщила, что доклад "является необоснованным и содержит многочисленные неточности, ничем не подкрепленные предположения и вводящие в заблуждение выводы".

Акции Omnicell Inc. (SPB: OMCL), работающей в сфере здравоохранения, будут включены 5 июля в расчет фондового индекса S&P MidCap 400. С 6 июля в этот индекс войдут бумаги нефтегазовой компании Southwestern Energy Co. (SPB: SWN). Цена акций Omnicell упала на 4,1%, Southwestern Energy - на 9%.

Между тем стоимость производителя продуктов питания General Mills Inc. (SPB: GIS) подскочила на 6,4% благодаря сильной квартальной отчетности. Кроме того, компания объявила о повышении размера дивидендов.

Сооснователь и глава фотохостинга Pinterest Inc. (SPB: PINS) Бен Сильберман ушел в отставку с поста главного исполнительного директора компании. На этой новости бумаги компании выросли в цене на 1,3%.

Китайский производитель электромобилей Li Auto (SPB: LI) объявил о том, что планирует привлечь $2 млрд за счет размещения новых бумаг на бирже Nasdaq. ADR компании подорожали на 2,7%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 82,32 пункта (0,27%) и достиг 31029,31 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги McDonald''s Corp. (SPB: MCD), подорожавшие на 2% и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,5%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 2,72 пункта (0,07%) и составило 3818,83 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии уменьшился на 3,65 пункта (0,03%) - до 11177,89 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в четверг, за исключением Китая и Гонконга, которые растут на фоне оптимистичных статданных.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:11 МСК снизился на 1,4%.

Объем промышленного производства в Японии сократился на 7,2% в помесячном выражении в мае 2022 года, свидетельствуют предварительные официальные статданные. Падение было зафиксировано второй месяц подряд, при этом его темпы стали максимальными с мая 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение на 0,3%, месяцем ранее показатель упал на 1,5%.

В лидерах падения котировок находятся акции Japan Exchange Group Inc. (-6,8%), SCREEN Holdings Co. Ltd. (-5,2%) и NEXON Co. Ltd. (-5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК прибавляет 1,5%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Значение индекса впервые с февраля поднялось выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе и обусловлено снятием карантинных ограничений в Шанхае и ряде других городов страны.

Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В число лидеров роста в составе гонконгского индекса входят акции Sino Biopharmaceutical (+6,2%), Li Ning Co. Ltd. (+4,3%) и China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. (+3,9%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 1,1%.

Розничные продажи в Южной Корее сократились на 0,1% в помесячном выражении в мае после снижения на 0,2% в апреле, показали официальные статданные. В годовом выражении показатель вырос на 0,7% против увеличения на пересмотренные 0,4% месяцем ранее.

Объем промышленного производства в стране в мае вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца после падения на 3,3% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 0,5%.

В годовом выражении показатель вырос на 7,3% в мае после роста на 3,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 3,1%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor выросла на 3,7%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - снизилась на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%.

Индикатор может продемонстрировать худшую динамику за месяц с марта 2020 года на фоне опасений, что агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками могут привести к рецессии в мировой экономике, пишет Trading Economics.

Бумаги горнодобывающих BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. опускаются на 2,1% и 2,4% соответственно.

Цены на нефть стабильны в четверг, но завершают месяц снижением, что будет отмечено впервые с ноября.

Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками оказывало давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров в четверг - встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 14:30 МСК. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи, отмечает агентство Bloomberg.

"Я не ожидают никаких сюрпризов от ОПЕК+, - говорит аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Я думаю, это будет очень быстрое заседание".

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $115,7 за баррель, что на $0,56 (0,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,72 (1,5%), до $116,26 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает вместе с закрытием торгов 30 июня. Более активно торгуемые сентябрьские контракты выросли в цене на $0,13 (0,11%), до $112,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,91 за баррель, что на $0,13 (0,12%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,98 (1,8%), до $109,78 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.