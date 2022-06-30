.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent - $115,7 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ мае составило 1,7%
В мае снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,7% после снижения на 1,6% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае показатель повысился на 2,8%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение на 2,8%
 
Снижение ВВП РФ в мае углубилось до 4,3%
Снижение ВВП РФ в мае 2022 года, по оценке Минэкономразвития, составило 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле (оценка уточнена с минус 3%), роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе, говорится в опубликованном в...
 
Стоит ли ожидать дальнейшего изменения цен на новые автомобили
Средневзвешенная стоимость с учетом занимаемой доли рынка новой легковой машины в России по итогам пяти месяцев 2022 г. составила 2,38 млн руб., следует из данных аналитического агентства "Автостат", которые приводят "Ведомости". Это на 7% ниже...
 
"Резиновые" квартиры проверят по всей стране
По приказу генпрокурора Игоря Краснова по всей стране организованы проверки в связи с махинациями в так называемых резиновых квартирах, пишет "Коммерсантъ". В Москве уже обнаружено 70 таких квартир, в которых, в том числе на площади в несколько...
 
30 июня 2022 года 09:20

Brent - $115,7 за баррель

Рынок акций США завершил торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые рынки АТР в основном снижаются в четверг, Китай и Гонконг растут на статданных. Цены на нефть стабильны на торгах в четверг, но завершают июнь в минусе.

Американский рынок акций завершил торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями, при этом Standard & Poor''s 500 снизился по итогам третьей сессии подряд.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали пересмотр в сторону ухудшения данных об изменении ВВП страны в первом квартале, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Американская экономика в январе-марте упала на 1,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли. Ранее сообщалось о сокращении на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) заявили, что теперь стало "разумным учитывать риск того, что в этом году экономика США и/или мировая экономика скатится в рецессию". Всего неделю назад банк представил прогноз по глобальным рынкам, в котором говорилось об отсутствии угрозы рецессии в этом году, отмечает MarketWatch.

"Растущая обеспокоенность из-за постоянных инфляционных потрясений в сочетании с новостями о более агрессивной политике ФРС и ухудшением настроений существенно изменили наши взгляды на рост экономики во втором полугодии 2022 года", - говорится в сообщении банка.

Выступая на ежегодном форуме Европейского центрального банка в Синтре глава Федрезерва заявил, что пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли экономика США вернуться к доковидному равновесию. Задачей ФРС является нахождение ценовой стабильности "в этой новой экономике", сказал он.

Американский ЦБ надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики несколько замедлит экономический рост, и это позволит стабилизировать баланс спроса и предложения, отметил Пауэлл. По его словам, экономика США имеет хорошие позиции для того, чтобы справиться с ужесточением политики, однако гарантий "мягкой посадки" ФРС дать не может.

Котировки акций Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) в среду рухнули на 23,6%. Торговая сеть получила скорректированный убыток в первом квартале 2022 фингода больше, чем ожидалось, и объявила об отставке главного исполнительного директора Марка Триттона.

ADR китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) на Нью-йоркской фондовой бирже подешевели на 2,2%. Исследовательская компания Grizzly Research LLC опубликовала отчет, в котором говорится, что автопроизводитель играет в "бухгалтерские игры, чтобы завысить выручку и маржу чистой прибыли и достичь целевых показателей". В свою очередь NIO сообщила, что доклад "является необоснованным и содержит многочисленные неточности, ничем не подкрепленные предположения и вводящие в заблуждение выводы".

Акции Omnicell Inc. (SPB: OMCL), работающей в сфере здравоохранения, будут включены 5 июля в расчет фондового индекса S&P MidCap 400. С 6 июля в этот индекс войдут бумаги нефтегазовой компании Southwestern Energy Co. (SPB: SWN). Цена акций Omnicell упала на 4,1%, Southwestern Energy - на 9%.

Между тем стоимость производителя продуктов питания General Mills Inc. (SPB: GIS) подскочила на 6,4% благодаря сильной квартальной отчетности. Кроме того, компания объявила о повышении размера дивидендов.

Сооснователь и глава фотохостинга Pinterest Inc. (SPB: PINS) Бен Сильберман ушел в отставку с поста главного исполнительного директора компании. На этой новости бумаги компании выросли в цене на 1,3%.

Китайский производитель электромобилей Li Auto (SPB: LI) объявил о том, что планирует привлечь $2 млрд за счет размещения новых бумаг на бирже Nasdaq. ADR компании подорожали на 2,7%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 82,32 пункта (0,27%) и достиг 31029,31 пункта. Лидерами подъема выступили бумаги McDonald''s Corp. (SPB: MCD), подорожавшие на 2% и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,5%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 2,72 пункта (0,07%) и составило 3818,83 пункта.

Nasdaq Composite по итогам сессии уменьшился на 3,65 пункта (0,03%) - до 11177,89 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в четверг, за исключением Китая и Гонконга, которые растут на фоне оптимистичных статданных.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:11 МСК снизился на 1,4%.

Объем промышленного производства в Японии сократился на 7,2% в помесячном выражении в мае 2022 года, свидетельствуют предварительные официальные статданные. Падение было зафиксировано второй месяц подряд, при этом его темпы стали максимальными с мая 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение на 0,3%, месяцем ранее показатель упал на 1,5%.

В лидерах падения котировок находятся акции Japan Exchange Group Inc. (-6,8%), SCREEN Holdings Co. Ltd. (-5,2%) и NEXON Co. Ltd. (-5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК прибавляет 1,5%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Значение индекса впервые с февраля поднялось выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе и обусловлено снятием карантинных ограничений в Шанхае и ряде других городов страны.

Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В число лидеров роста в составе гонконгского индекса входят акции Sino Biopharmaceutical (+6,2%), Li Ning Co. Ltd. (+4,3%) и China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. (+3,9%).

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 1,1%.

Розничные продажи в Южной Корее сократились на 0,1% в помесячном выражении в мае после снижения на 0,2% в апреле, показали официальные статданные. В годовом выражении показатель вырос на 0,7% против увеличения на пересмотренные 0,4% месяцем ранее.

Объем промышленного производства в стране в мае вырос на 0,1% относительно предыдущего месяца после падения на 3,3% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост на 0,5%.

В годовом выражении показатель вырос на 7,3% в мае после роста на 3,5% месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 3,1%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Hyundai Motor выросла на 3,7%, одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. - снизилась на 1%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1%.

Индикатор может продемонстрировать худшую динамику за месяц с марта 2020 года на фоне опасений, что агрессивные темпы ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками могут привести к рецессии в мировой экономике, пишет Trading Economics.

Бумаги горнодобывающих BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. опускаются на 2,1% и 2,4% соответственно.

Цены на нефть стабильны в четверг, но завершают месяц снижением, что будет отмечено впервые с ноября.

Опасения, связанные с возможностью глобального экономического спада и, соответственно, сокращения спроса на нефть в результате ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками оказывало давление на рынок в июне. Эти опасения отодвинули на задний план сигналы относительно возможного сокращения предложения нефти на мировом рынке.

В центре внимания трейдеров в четверг - встреча министров государств ОПЕК+, которая назначена на 14:30 МСК. За полчаса до нее состоится заседание министерского мониторингового комитета альянса. Рынок ожидает, что ОПЕК+ в очередной раз утвердит небольшое увеличение объемов добычи, отмечает агентство Bloomberg.

"Я не ожидают никаких сюрпризов от ОПЕК+, - говорит аналитик ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон. - Я думаю, это будет очень быстрое заседание".

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $115,7 за баррель, что на $0,56 (0,48%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,72 (1,5%), до $116,26 за баррель. Срок действия августовских фьючерсов истекает вместе с закрытием торгов 30 июня. Более активно торгуемые сентябрьские контракты выросли в цене на $0,13 (0,11%), до $112,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,91 за баррель, что на $0,13 (0,12%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,98 (1,8%), до $109,78 за баррель.

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 июня, на 2,76 млн баррелей - до 415,57 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, дистиллятов - на 2,56 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 июня 2022 года 19:04
Акции Яндекса привлекательны для покупки на текущих уровнях - "Мои Инвестиции"
Акции "Яндекса" привлекательны для покупки на текущих уровнях, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Акции "Яндекса" снизились с максимальных значений на 70% из-за геополитической неопределенности, инфраструктурных рисков и смещения фокуса инвесторов на акции стоимости. Компания...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 19:02
Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне противоречивых внешних сигналов
Москва. 30 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. С одной стороны, на глобальных рынках наблюдается бегство инвесторов из рисковых активов, что давит и на российские бумаги. Вместе с тем американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, растут в цене благодаря спросу на защитные" активы, что оказывает определенную поддержку и всем еврооблигациям развивающихся стран.    читать дальше
.
30 июня 2022 года 18:20
Рубль в 3К22 может перейти к более активному ослаблению - BCS Express
Рубль в III квартале 2022г может перейти к более активному ослаблению, полагает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. Аналитик констатирует, что во II квартале рубль показал беспрецедентные темпы укрепления: доллар с 83,2 руб. упал до 50 руб., достигнув минимальных с мая 2015г уровней. Таким образом,...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 17:54
Акции General Mills интересны для покупок на среднесрочную перспективу - BCS Express
Акции General Mills Inc. интересны для покупок на среднесрочную перспективу, отмечается в аналитическом материале BCS Express. "Мировой производитель фирменных продуктов питания General Mills представил результаты за IV фискальный квартал 2022г. Бумаги отреагировали ростом на 6,5%, несмотря на...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 17:23
Средняя цена нефти Brent в 2022г, вероятно, составит $105/барр. - "ВТБ Мои Инвестиции"
Средняя цена нефти Brent в 2022г, вероятно, составит $105 за баррель, а в 2023г - $85 за баррель, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Наш новый прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022г составляет $105/барр., на 2023г - $85/барр. Дефицит предложения и сезонный спрос создают условия для...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 17:00
Коррекция рубля не отменяет возможности новых максимумов - "Велес Капитал"
Коррекция рубля не отменяет возможности достижения российской валютой новых максимумов, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Словесные интервенции представителей финансово-экономического блока в отношении курса рубля и окончание периода...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 16:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Abbott с целью $112,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Abbott Laboratories с целью $112,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,4%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Брендированные дженерики Abbott...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 16:08
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ФосАгро с целью 9400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФосАгро" с целевой ценой 9400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,4%, стоп-приказ: 7480 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что дефицит...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 15:42
Рубль днем умеренно дорожает к доллару и евро, корректируясь вверх после сильного падения накануне
Москва. 30 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения накануне.    читать дальше
.
30 июня 2022 года 15:41
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Fix Price с целью 508 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Fix Price с целью 508 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Единственный публичный представитель сегмента фиксированных цен в России Fix Price последние кварталы сталкивался с дополнительным давлением на финансовые результаты. Оно было...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 15:16
"Финам" повысил рекомендацию для акций Southern до "покупать"
"Финам" повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций Southern Co., сохранив целевую цену на уровне $82 за штуку на май 2023г, что предполагает потенциал роста 16,11% без учета дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. "Котировки акций Southern в июне "просели" вместе с...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 14:50
S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3770-3840п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3770-3840 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 завершил прошлую торговую сессию в минусе. RSI удерживается вблизи нейтральных значений. MACD указывает на попытки "быков" удержать позиции, однако...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 14:28
Инвестиционная привлекательность Газпрома стремится к нулю - "Солид Брокер"
инвестиционная привлекательность "Газпрома" после отмены дивидендов стремится к нулю, говорится в комментарии "Солид Брокер". "Никогда в истории "Газпрома" (может, до 1994г ещё было) акционеры на годовом собрании не отменяли дивиденды, утвержденные советом директоров. Это в принципе крайняя...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 14:02
Участники валютного рынка, возможно, займут осторожную позицию в ближайшее время - "Велес Капитал"
Участники локального валютного рынка, возможно, займут осторожную позицию в ближайшее время, предполагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Рубль торгуется в четверг днем в районе 52,5 руб./$1. Мы полагаем, что в ближайшее время участники локального валютного рынка...    читать дальше
.
30 июня 2022 года 13:28
Акции Яндекса и HeadHunter могут быть наиболее привлекательны в IT-секторе в 3К22 - BCS Express
Акции "Яндекса" и HeadHunter могут быть наиболее привлекательными для инвестиций в IT-секторе в третьем квартале 2022 года, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев. "IT-сектор выглядит слабо во II квартале и в целом в 2022 году. На котировки акций давят рост процентных ставок в экономике, а...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.