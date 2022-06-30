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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил рекомендацию для акций Nike до "покупать"
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30 июня 2022 года 09:22
"Финам" повысил рекомендацию для акций Nike до "покупать"
"Финам" повысил рекомендацию для акций Nike Inc. с "держать" до "покупать", подтвердив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $131,06 за штуку на июнь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Котировки акций Nike с момента выпуска рекомендации от 1 июня скорректировались вниз, следуя рыночным настроениям. 27 июня компания неплохо отчиталась о результатах за четвертый квартал и полный 2022 ф.г., показатели по выручке и прибыли превзошли ожидания рынка. Менеджмент эмитента сохраняет позитивное видение долгосрочных перспектив компании, а мы отмечаем ее готовность продолжать бороться за лояльность клиента и сохранение лидерства в сегменте", - указывает эксперт Анна Буйлакова. Nike Inc. - одна из самых значимых компаний на рынке товаров для спорта. Занимается дизайном, разработкой, маркетингом и продажей товаров через собственные магазины и сеть дистрибьюторов. Непосредственным производством занимаются сторонние подрядчики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NIKE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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