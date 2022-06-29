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29 июня 2022 года 19:15

Цены евробондов РФ не продемонстрировали в среду яркой динамики в отсутствие сильных драйверов

Москва. 29 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций не продемонстрировали в среду ярко выраженной динамики на фоне отсутствия сильных драйверов и низкой активности участников рынка. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подросли в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 18 базисных пунктов - до 26,51% от номинала (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов - до 21,95% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году снизились в цене на 6 базисных пунктов - до 29,87% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 19,18% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 22,54% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 21,55% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 7 базисных пунктов - до 18,96% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 58,54% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 150 базисных пунктов - до 21,61% от номинала (их доходность выросла на 197 базисных пунктов - до 42,4% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 1 базисный пункт - до 19,37% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 37,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 6 базисных пунктов - до 25,72% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 97,94% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году потерял в цене 5 базисных пунктов, подешевев до 25,99% от номинала (его доходность выросла на 77 базисных пунктов - до 158,92% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий в отсутствие сильных драйверов. При этом такой позитивный фактор, как рост цен базовых активов, компенсировался неопределенностью со статусом России как заемщика. Выплаты по двум выпускам евробондов, которые приходились на конец мая, по истечении 30-дневного льготного периода не дошли до иностранных инвесторов. Минфин РФ объяснил это действиями международных расчетно-клиринговых систем, то есть третьих лиц, подчеркнув, что это прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта. В своем сообщении в понедельник ведомство отметило, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией.

Между тем, по определению рейтингового агентства Moody''s, пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт. "27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - говорилось в сообщении агентства. В нем отмечалась также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем.

ВВП США в первом квартале снизился на 1,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее сообщалось о сокращении на 1,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра. Кроме того, трейдеры и аналитики ждут выступлений представителей крупнейших центральных банков мира на ежегодном мероприятии Европейского центрального банка, которое проходит в португальском городе Синтра.

Пандемия COVID-19 высвободила совершенно разные экономические силы, и пока неясно, сможет ли экономика США вернуться к доковидному равновесию, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая на форуме в Синтре. Задачей Федрезерва является нахождение ценовой стабильности "в этой новой экономике", сказал он. Американский ЦБ надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики несколько замедлит экономический рост, и это позволит стабилизировать баланс спроса и предложения, отметил глава Федрезерва. По его словам, экономика США имеет хорошие позиции для того, чтобы справиться с ужесточением политики, однако гарантий "мягкой посадки" ФРС дать не может.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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