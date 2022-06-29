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29 июня 2022 года 19:33

Рынок акций РФ в среду снизился на фоне новых антироссийских санкций Запада, лидировали в откате девелоперы

Москва. 29 июня. Рынок акций РФ в среду снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и новых антироссийских санкций Запада, индекс Мосбиржи опустился ниже 2380 пунктов, лидерами отката выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (-7,3%) и девелоперов после недавнего ралли. Индекс РТС растерял утренний прирост из-за отскока доллара вверх на фоне ряда заявлений чиновников на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2378,55 пункта (-1,3%), индекс РТС упал до 1413,01 пункта (-3,6%, утром индекс поднимался выше 1495 пунктов); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 7,3%.

Доллар вырос до 53,03 рубля (+1,23 рубля), утром курс падал до 50,01 руб./$1 - минимума с мая 2015 года.

Кроме бумаг "Сургутнефтегаза" подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-6,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-5,1% и -4% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-4,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,8%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Московской биржи" (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Под новые санкции США, связанные с действиями РФ на Украине, подпали почти 60 человек и несколько десятков компаний, в том числе "Ростех" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК). В свою очередь Госдеп США одновременно с Минфином ввел санкции против еще 45 юридических и 29 физических лиц. Также Вашингтон ввел запрет на импорт золота из РФ.

Российские власти готовы фактически отменить репатриацию валютной выручки, приравняв ее к обнуленной обязательной продаже этой выручки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде РСПП. По его словам, правительство РФ на следующей неделе рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля. Министр также отметил, что снятие валютных ограничений, как и стимулирование импорта, не оказало влияния на курс рубля.

Минэкономразвития РФ ожидает дефляцию в июне, считает эту тенденцию устойчивой, заявил министр экономического развития Максим Решетников на съезде РСПП. Также министр сообщил, что импорт товаров в РФ ушел от минимумов, когда падение к январю и февралю составляло 50%, но остается низким - минус 40%, особенно инвестиционный. По оценке ведомства, предложения Минфина РФ по направлению части бюджетных доходов на валютные интервенции не решат проблему крепкого рубля.

Банк России по-прежнему видит возможность для снижения ключевой ставки, но отмечает изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политике на экономику. Регулятору следует оценивать кредитные условия, условия по депозитам с учетом этих лагов, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде РСПП.

Набиуллина также отметила, что стремление искусственно вернуть курс рубля на уровни, которые были при старых условиях, чревато рисками девальвации. Бюджетное правило - инструмент стабилизации курса, нужно возвращаться к нему, детали обновленной конструкции подлежат обсуждению, заявила глава ЦБ РФ.

В среду также стало известно, что Великобритания ввела санкции против Потанина в связи с приобретением Росбанка (MOEX: ROSB), против нового инвестора ХКФ Банка Тырышкина, а также угольной группы "Колмар" и ее основного владельца Анны Цивилевой.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ снизился, инвесторов беспокоили укрепление рубля и тревожный санкционный фон. Сигналы финансовых властей о рассматриваемом перезапуске валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов "дружественных" или нейтральных стран помогли в течение дня отодвинуть курс рубля к доллару от психологического рубежа 50 руб., тем не менее уровни вблизи 53 руб. все равно являются излишне крепкими для позиций экспортеров. Тем временем, участники саммита НАТО в Мадриде заявили, что конфликт на Украине может быть решен военным путем.

Внешнерыночные настроения также пребывали в умеренном негативе. Оценка ВВП США за первый квартал (-1,6%) вышла хуже прогнозных значений (-1,5%). Повышение спроса на топливо в КНР, в том числе на фоне ослабления карантинных ограничений, а также риски перебоев поставок из-за антироссийских санкций двигают котировки нефти вверх, что угрожает сохранением высокого инфляционного давления в развитых странах.

В четверг на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ будут обсуждаться квоты стран альянса на добычу в августе. Индекс МосБиржи 30 июня будет формироваться в пределах 2350-2450 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Евгений Линчик, индекс РТС утром вырос на фоне стремительного укрепления рубля до сильной психологической отметки 50 руб./$1 на фоне прохождения пика налоговых выплат, после чего инструменты перешли к снижению. Акции девелоперов показали коррекционную динамику, участники рынка фиксировали прибыль после нескольких дней роста котировок.

Международные площадки растеряли оптимизм из-за возросших опасений глобальной рецессии после выхода в США слабых статданных по доверию потребителей, которые являются важным показателем экономической активности. Цена на газ в Европе продолжает расти, усиливая инфляционное давление. Кроме того, Morgan Stanley (SPB: MS) прогнозирует рецессию в еврозоне в IV квартале из-за нехватки предложения энергоносителей. Дефицит на рынке нефти, сезонный спрос остаются доминирующими триггерами. Дополнительным фактором стал рост цен на топливо в США, цены достигли рекордных максимумов на фоне ограниченных поставок. В центре внимания в среду будет заседание ОПЕК в преддверии встречи ОПЕК+ в четверг. Стоит также отметить, что за последние несколько недель возобновился спрос со стороны авиакомпаний, отмечает Линчик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отметил распродажи в бумагах компаний информационных технологий, что также связано с фиксацией прибыли.

Сектор строительных компаний вырос с начала месяца почти на 40%, но уже накануне тут наметилась фиксация прибыли, в среду продажи продолжились. От сектора ждут сильных результатов на фоне льготной ипотеки, однако эта идея была отыграна стремительно.

Расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) Group выросли на фоне новостей - компания ожидает, что доля товаров под собственным брендом в "жестких" дисконтных магазинах достигнет 50% к концу года. X5 Retail также не видит проблем с импортом, полагая возникающие вопросы решаемыми.

В Минфине РФ допускают валютные интервенции, чтобы стабилизировать курс рубля. Между тем, глава ЦБ РФ Набиуллина сообщила, что целью регулятора является снижение инфляции, что даст бизнесу долгосрочно стабильные и комфортные ставки. Снижение ставок по мере сокращения инфляции продолжится, это может занять от 2 до 2,5 лет, заявила глава ЦБ на съезде РСПП.

В целом можно ожидать некоторое ослабление рубля до конца недели. Налоговый период завершился, принят закон о параллельном импорте, а Минфин допускает валютные интервенции с использованием валют дружественных стран. В любом случае, дальнейшее укрепление рубля рассматривается в качестве нежелательного сценария для экономики, отмечает аналитик.

На нефтяном рынке спекулянты продолжают отыгрывать идею отсутствия резервных мощностей в ОПЕК+. При этом поставки из Ливии и Эквадора находятся в зоне риска. Также ожидается, что вечером выйдет отчет Минэнерго США, который может показать падение коммерческих запасов и стратегических резервов нефти. Согласно окончательной оценке, ВВП США в I квартале сократился на 1,6% по сравнению с 1,5% в предыдущей оценке, отмечает Кочетков.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi упал на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,2-1,7%) и Штаты (индексы S&P 500 и Nasdaq просели на 0,2%, Dow подрос на 0,2%).

Американский ЦБ надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики несколько замедлит экономический рост, и это позволит стабилизировать баланс спроса и предложения, сообщил глава ФРС Джером Пауэлл. По его словам, экономика США имеет хорошие позиции для того, чтобы справиться с ужесточением политики, однако гарантий "мягкой посадки" ФРС дать не может.

На нефтяном рынке в среду вечером цены стабилизировались после роста на опасениях по поводу недостаточного предложения топлива на мировом рынке. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $117,72 за баррель (-0,2% и +2,5% во вторник), августовская цена WTI - $111,81 за баррель (+0,04% и +2% накануне).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,76 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,64 млн баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 2,56 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 729 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-7,2%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-7%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-6,7%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-5,3%), VK (MOEX: VKCO) (-4,3%), EMC (MOEX: GEMC) (-4,1%), MDMG (MOEX: MDMG) (-3,9%), акции ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-3,5%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-3,5%).

Подорожали бумаги "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,9%), VEON (MOEX: VEON) (+6,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+5,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+4,8%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,9%), GDR X5 Retail (+3,6%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 39,63 млрд рублей (из них 10,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 7,52 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,17 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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