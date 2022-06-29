Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 30 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности Китая в июне (04:30 МСК);

- ВВП Великобритании в I кв. 2022г (09:00 МСК);

- розничные продажи Германии в мае (09:00 МСК);

- отчет по рынку труда Германии за июнь (10:55 МСК);

- уровень безработицы еврозоны в мае (12:00 МСК);

- заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (14:00 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в мае (15:30 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (16:30 МСК);

- Чикагский индекс производственной активности в июне (16:45 МСК);

- ежемесячный ВВП России;

- ГОСа "Газпрома", "Башнефти", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "РусГидро", "ТГК-4", "Черкизово", "НМТП", "Мечела", ГК "Самолет", "Аэрофлота", "Высочайшего", "Детского мира", "Магнита", "ММК", "НЛМК", "Ростелекома", "Совкомфлота", "ФосАгро";

- акции "Россети Ленэнерго" последний день торгуются с дивидендами за 2021г.

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