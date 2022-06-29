Инвестиции в акции АЛРОСА привлекательней покупки бриллиантов - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" ожидают роста цен на алмазы из-за их дефицита, однако стоимость бриллиантов на розничном рынке в России сейчас считают завышенной и поэтому предпочитают акции "АЛРОСА".

"Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене НДС на покупку бриллиантов, что может сделать их более привлекательными для частных инвесторов в нынешних условиях ограниченного числа квазивалютных инструментов. Среднесрочно ожидаем рост цен на алмазы, т.к. на рынке сформировался структурный дефицит. Добыча снижается: старые месторождения истощаются. В 2021г добыча алмазов снизилась на 17% по сравнению с 2019г, и на 23% по сравнению с пиковыми 2017-2018гг", - пишут аналитики.

Основные преграды для инвестирования в бриллианты, по мнению экспертов, - это низкая ликвидность и высокие транзакционные издержки из-за отсутствия площадки для торговли и сложности оценки камней. Однако сейчас главным препятствием стали цены бриллиантов на российском рынке, которые значительно выше глобальных при текущем курсе рубля.

"Считаем, что покупка акций "АЛРОСА" - более удобный способ для получения выгоды от роста стоимости бриллиантов. Доля компании в мировой добыче алмазов - 29%, основная выручка - продажи огранщикам из Индии. Ожидаем, что в условиях дефицита алмазы компании будут востребованы, несмотря на санкции: в мире доля конечных покупателей бриллиантов за пределами США и Европы превышает 30% - алмазы "АЛРОСА" могут быть проданы на эти рынки", - отмечают аналитики "Мои Инвестиции".

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