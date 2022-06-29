Вероятен позитив в котировках акций банков на рынке США - BCS Express

Бумаги американского банковского сектора в последнее время показывали умеренно негативную динамику вместе с индексом S&P 500, успешное прохождение стресс-тестов может позитивно сказаться на котировках акций эмитентов финансового сектора перед сезоном отчетности в июле, сообщается в обзоре аналитиков BCS Express.

Также эксперты отмечают, что после проведения стресс-тестов ряд крупнейших банков США увеличили объемы дивидендных выплат и buyback:

- Wells Fargo ("покупать") увеличил квартальный дивиденд с $0,25 до $0,3 (годовая текущая доходность выросла до 3% с 2,5%). Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков по бумаге находится на уровне $57 за штуку.

- Morgan Stanley ("держать") увеличил дивиденды c $0,7 до $0,775 на акцию, текущая доходность - 3,6%. Также банк объявил buyback на $20 млрд (15% от капитализации). Консенсус-прогноз - на уровне $104 за штуку.

- JPMorgan Chase & Co. ("покупать"), Citigroup Inc. (нет в покрытии), оставили дивиденды неизменными (текущая годовая доходность 3,5% и 4,3% соответственно). Консенсус-прогнозы по акциям составляют $155 и $64 за штуку соответственно.

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