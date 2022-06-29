ЛУКОЙЛ может стать лидером нефтегазового сектора в 3К22 - BCS Express

"ЛУКОЙЛ" может стать лидером нефтегазового сектора в 3К22, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Ожидания по нефтяному сектору на III квартал умеренно позитивные. Цены на нефть сейчас высокие, спред Urals относительно Brent в последние месяцы постепенно сужается - $26 в начале июня против $35-40 на максимумах. В моменте на отрасль давит крепкий рубль, но в III квартале ЦБ может ослабить валютные ограничения, постепенно будет восстанавливаться импорт. Есть вероятность, что курс станет более благоприятным для сектора. По газу ожидания также умеренно позитивные. В III квартале дивиденды за 2021г выплатит "Газпром". Цены на топливо сейчас высокие, однако из-за стремления ЕС отказаться от российского газа у компании может вырасти потребность в увеличении инвестпрограммы, что потенциально негативно для будущих дивидендов", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев.

Лидером в нефтегазовом секторе в III квартале, по его мнению, может стать "ЛУКОЙЛ". Компания сейчас выглядит слабее отрасли из-за отказа от дивидендов по итогам 2021г, но есть вероятность, что дивиденды все же будут выплачены до конца 2022г. Дивдоходность в таком случае на горизонте 12 месяцев может достичь около 20%, подчеркивает аналитик.

"Компания торгуется с самыми низкими мультипликаторами относительно ближайших конкурентов. Сильной стороной "ЛУКОЙЛа" отметим дивидендную политику, привязанную к свободному денежному потоку", - пишет эксперт.

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