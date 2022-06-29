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Главная / Мнения аналитиков / Эффективных средств стабилизации рубля пока не наблюдается - "Открытие Инвестиции"
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29 июня 2022 года 13:28
Эффективных средств стабилизации рубля пока не наблюдается - "Открытие Инвестиции"
Эффективных средств стабилизации рубля пока не наблюдается, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Рубль укрепился во вторник против доллара, евро и китайского юаня, а также продолжил натиск уже утром в среду. Курс доллара к рублю обновил минимум с мая 2015г на уровне 50,01 руб./$1. Евро к рублю обновил минимум с апреля 2015г на уровне 52,70 руб./EUR1", - констатирует эксперт. По мнению Шульгина, эффективным средством стабилизации рубля является увеличение импорта, но при текущих ценах на товары российского экспорта сложно даже представить объёмы закупок потребительских товаров. "Впрочем, государство также могло бы стимулировать параллельный импорт технологий и оборудования для развития внутреннего производства, - полагает аналитик. - В любом случае текущий курс рубля отражает реальность, в которой нет пополнения международных резервов опасными фиатными валютами США и еврозоны, а также наполнения ими резервов ФНБ. Соответственно, от государства требуется найти иные объекты вложения профицита торговли или заняться серьезно развитием внутренних промышленных и инфраструктурных проектов. Другим эффективным средством могло бы стать новое бюджетное правило. Однако, если судить по заявлениям высокопоставленных чиновников, это также не является перспективой ближайших дней или недель". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-АНАЛИТИКА
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