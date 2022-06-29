НЛМК - потенциальный фаворит металлургического сектора в 3К22 - BCS Express

"Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) - потенциальный фаворит металлургического сектора в 3К22, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Металлурги во II квартале выглядели довольно слабо. Сталевары страдали от снижения цен на внутреннем рынке, падения загрузки мощностей. В золотодобывающем секторе в конце июня прошел импульс коррекции из-за санкций против российского золота. Цветные металлурги просели на фоне коррекции в ценах. Общей проблемой для отрасли стал крепкий рубль. Ситуация в секторе будет сильно зависеть от курса рубля. Сейчас национальная валюта очень крепкая и оказывает давление на рентабельность экспортных поставок. Если ситуация сохранится, отрасль может отставать от динамики рынка", - пишет эксперт.

При этом со стороны высокопоставленных чиновников идут заявления, что текущий курс является излишне сильным. По оценке Пучкарева, есть повышенная вероятность, что в III-IV кварталах валюта ослабнет.

"Потенциальный фаворит отрасли на III квартал - "НЛМК". Компания меньше других металлургов пострадала от санкционного давления, а высокая доля экспортной выручки снижает давление слабой конъюнктуры на внутреннем рынке. Основная проблема для компании сейчас - крепкий рубль, однако вероятно, что в перспективе нескольких месяцев проблема может стать менее острой", - указывает аналитик инвесткомпании.

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