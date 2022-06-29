Бумаги МТС наиболее интересны в телекоммуникационном секторе РФ - BCS Express

Бумаги "МТС" наиболее интересны инвесторам среди компаний телекоммуникационного сектора на российском рынке, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Телекоммуникационный сектор с начала года показывает один из лучших результатов на рынке - сказывается защитная специфика бизнеса. В III квартале текущего года он должен выглядеть устойчиво благодаря стабильным показателям бизнеса, однако высокие темпы роста вряд ли получится показать. В секторе наиболее интересны бумаги "МТС". Компания даже в условиях макроэкономической нестабильности продолжила выплачивать крупные дивиденды. Защитный профиль бизнеса, устойчивый спрос на услуги связи позволяет ожидать стабильных финансовых результатов. Фактором в пользу "МТС" можно выделить снижение ключевой ставки ЦБ РФ - это позитивный момент для консервативных дивидендных "фишек" с высокой дивдоходностью", - пишет аналитик в обзоре.

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