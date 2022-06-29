Рынок акций РФ утром упал к 2380п по индексу Мосбиржи, индекс РТС растет на укреплении рубля

Москва. 29 июня. Рынок акций РФ утром в среду снижается на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и антироссийских санкций Запада, сдерживающим фактором для "медведей" выступает дорогая нефть (Brent торгуется в районе $118 за баррель); индекс Мосбиржи откатился в район 2380 пунктов, а индекс РТС превысил 1485 пунктов за счет укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2381,59 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1485,98 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,4%.

Доллар упал до 50,49 рубля (-1,31 рубля) - минимума с мая 2015 года.

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,4%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,4% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Московской биржи" (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Новый пакет антироссийских санкций, о котором накануне объявил американский Минфин, подрывает международную экономическую стабильность, нарушает правила игры для всех экономик, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Под новые санкции США, связанные с действиями РФ на Украине, подпали почти 60 человек и несколько десятков компаний, в том числе "Ростех" и "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК). В свою очередь Госдеп США одновременно с Минфином ввел санкции против еще 45 юридических и 29 физических лиц. Также Вашингтон ввел запрет на импорт золота из РФ.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в среду как негативный, учитывая откат мировых фондовых площадок. На рынке акций РФ в зоне риска находятся бумаги строительных компаний, которые оказались сильно перекуплены в последнее время.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс РТС накануне вошел в зону сопротивления 1430-1550 пунктов, где теперь начнет "буксовать".

Многие эксперты рассчитывают на рост рынка акций на средства, которые поступят после закрытия рублевых депозитов. Объем этого денежного потока можно оценить в 12% от новых депозитов, но он погоды не сделает. В ближайшее время можно будет оценить силу рынка, который очистится от дивидендной составляющей. Долгосрочное инвестирование в дивидендные акции для многих уже не актуально, но рынок может вырасти в случае улучшения геополитической ситуации, однако в этом направлении оптимизма не просматривается.

Цены на нефть выросли. У ОПЕК нет свободных мощностей чтобы увеличить добычу в соответствии со своими же целевыми показателями. Из-за недостаточных инвестиций в бурение и разведку количество новых скважин находится на минимуме с 2017 года. Считается, что свободные мощности есть только у 4 членов ОПЕК, и самые крупные из них - это ОАЭ и Саудовская Аравия. На встрече стран "большой семерки" стало известно, что ОАЭ добывают нефть на максимальной мощности и что Саудовская Аравия может увеличить добычу всего на 150 тыс. б/с, чего явно недостаточно, полагает Верников.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть продолжает подогреваться признаками усиления спроса и опасениями, что резервные добывающие мощности близки к исчерпанию. Фьючерсы на Brent оказались в районе $117-118 за баррель. Потенциал для продолжения роста еще есть, хотя в среду наметилась коррекция - после возможного ретеста поддержки $115 за баррель движение может продолжиться в район $123-124 за баррель.

По мере ослабления ковидных ограничений в Китае восстанавливается автомобильный трафик. На спрос со стороны автолюбителей приходится порядка 60% всего потребления, поэтому этот фактор очень важен. Китай является вторым крупнейшем потребителем нефти в мире, поэтому ситуация в крупнейших деловых центрах страны имеет значение не только для локального, но и для глобального топливного рынка. Загрузка частных НПЗ в Китае выросла с 50% в апреле до текущих 65%. Ожидается, что к концу этой недели уровень вырастет до 70%. Квоты на импорт сырой нефти для НПЗ в Китае составили 52,66 млн тонн, что на 49% больше уровней прошлого года.

Предварительную оценку запасов нефти и нефтепродуктов в США опубликовал институт API: на прошлой неделе запасы нефти сократились на 3,8 млн баррелей после роста на 5,6 млн баррелей неделей ранее. Рост запасов на 1,8 млн баррелей за 2 недели во многом обусловлен выпуском нефти из стратегических резервов (только на прошлой неделе из SPR было выпущено почти 7 млн баррелей). Эти поставки позволяют сдерживать рост цен на сорт WTI, который торгуется уже на $6 дешевле мирового эталона при среднем дисконте $3-4 за баррель.

Страны G7 решили рассмотреть введение полного запрета на поставки российской нефти морем по всему миру, если цена на ее закупку не была заранее согласована с международным сообществом. Важно подчеркнуть, что это не принятое решение, а намерение рассмотреть такую возможность. Задача выглядит очень амбициозной, и переговоры могут занять длительный период, так что судить о последствиях пока рано, полагает Галактионов.

В США во вторник индексы акций снизились на 1,6-3% во главе с Nasdaq после первоначального подъема. Инвесторы оценивали разочаровавшие рынок статистические данные и комментарии представителей руководства Федеральной резервной системы.

ФРС обсудит очередное крупное повышение базовой процентной ставки на июльском заседании, заявил президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. "Мы должны поднять ставку выше, и нам нужно сделать это быстро, - сказал Уильямс в интервью CNBC. - Что касается нашего следующего заседания, я думаю, повышение на 50 базисных пунктов (б.п.) или на 75 б.п. будет обсуждаться".

Решение по ставке на июльском заседании, однако, будет принято на основе статданных по американской экономике, отметил он.

Индекс потребительского доверия в США в июне упал до минимальных с февраля 2021 года 98,7 пункта по сравнению с пересмотренными 103,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Изначально сообщалось, что майское значение индекса составило 106,4 пункта. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в июне до 100,4 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi упал на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX теряют 0,5-1,2%), но подросли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

Розничные продажи в Японии в мае увеличились на 3,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 3,3%, сообщает Trading Economics. Индекс потребительского доверия к экономике Японии в июне снизился до минимума за 1,5 года - 32,1 пункта, показали данные японского правительства. Месяцем ранее значение индикатора находилось на трехмесячном максимуме - 34,1 пункта.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены стабилизировались после роста накануне, вызванного опасениями по поводу предложения топлива на мировом рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $117,99 за баррель (+0,01% и +2,5% во вторник), августовская цена WTI - $111,88 за баррель (+0,1% и +2% накануне).

Накануне министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки. Также президент Франции Эмманюэль Макрон сказал своему коллеге из США Джо Байдену, что Саудовская Аравия имеет возможность увеличить добычу примерно на 150 тыс. баррелей в сутки, но не сможет обеспечить значительного роста поставок в ближайшие полгода.

Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

Трейдеры ждут публикации еженедельных данных Минэнерго США о запасах энергоресурсов в стране, которая запланирована на среду. На минувшей неделе данные не были опубликованы из-за проблем в электронных системах. Они будут обнародованы вместе с новыми данными, говорится в сообщении Минэнерго.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-4,8%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-4,7%), VK (MOEX: VKCO) (-4,7%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,7%).

Подорожали бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9,4% и +5,2% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+4,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,5%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,23 млрд рублей (из них 2,07 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP), 1,57 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 1,27 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).