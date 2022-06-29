Окончание налогового периода в целом располагает к коррекции курса рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль пока по-прежнему сохраняет потенциал укрепления по отношению к доллару США в отсутствие спроса на иностранную валюту, хотя окончание июньского налогового периода в целом располагает к его коррекционному ослаблению, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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